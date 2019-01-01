齐达内：希望这是阿扎尔许多进球里的第一个

比利时人在周六4-2战胜格拉纳达的比赛中为白衣军团打开了他的帐户，他的教练希望能得到更多。

在周六4-2战胜格拉纳达的比赛中，比利时前锋埃登·阿扎尔攻入他在皇家马德里的第一个进球，主教练齐达内希望阿扎尔能够在他令人印象深刻的表现上更进一步。

在伯纳乌的比赛中，阿扎尔在上半场后段以一记漂亮的挑射打开了他的进球之门。他还助攻莫德里奇打进了精彩的远射。皇马在西甲联赛中暂时以4分的优势领先。

对齐达内来说，阿扎尔的表现是最鼓舞人心的，尽管这位前切尔西球员在他的前五场比赛中都没有进球或者助攻。

齐达内告诉记者：“我们需要看到这样的埃登，踢得好还能进球。他想要那样，他在更衣室里很开心。我们希望这是他许多进球里的第一个。”

齐达内的队员们在取得领先优势的同时也在享受着自己的荣誉，他们的表现和上个月3-2战胜莱万特的比赛差不多。

“我们不应该和莱万特的比赛比较。”齐达内说：“格拉纳达在积分榜上排名第二——如果你让他们追回来……我们会有10-15分钟的困难时间。但即使在下半场我们也控制了比赛。我们打进了第四球。我们比一个月前好多了。每个上场的球员都在扮演自己的角色。但我想要更多，我们会踢得更好。我们是完美主义者。但这并不容易，没有简单的比赛。你必须从第1分钟一直踢到第90分钟。”

到目前为止，格拉纳达在西甲一直是一个令人惊喜的球队，主教练迭戈·马丁内斯赞扬了他的球队反扑的方式。

“我为下半场的表现感到骄傲。”他说：“如果我们没有得到任何分数，我们不会感到高兴，但这场比赛将帮助我们作为一个团队成长。在0-3落后的情况下振作起来，表现出自豪和热情。不幸的是，这还不够，我们的错误受到了惩罚。”