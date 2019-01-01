齐达内在诺坎普连续五场不败 创皇马队史纪录

这位白衣军团的传奇人物见证了他的球队在周三与巴塞罗那的比赛中0-0打平。

周三晚上皇家马德里在诺坎普0-0战平巴塞罗那，齐达内成为皇马历史上首位在诺坎普连续五场不败的主教练。

在过去的五场比赛中，齐达内在巴塞罗那的主场取得2胜3平，确保了他的球队在巴塞罗那的比赛中表现强硬。

双方最近的0-0平局是自2002年11月以来双方在所有比赛中第一次踢成0-0，当中相隔了6235天。

对于皇家马德里来说，这是一个破纪录的夜晚，塞尔吉奥·拉莫斯在他的第43次国家德比中首发，成为了国家德比出场次数最多的球员。

虽然在客场取得了不错的成绩，但平局让他们在西甲联赛中以净胜球的劣势落后巴萨。

加雷斯·贝尔在下半场晚些时候曾为皇马打进了一球，但越位旗却阻止了他的进球。

齐达内的球队以明显的优势结束了当晚的比赛，他们在门前有17次射门，而巴塞罗那只有9次，但他们很难真正威胁到特尔施特根。

下一场国家德比将于明年三月在伯纳乌进行，齐达内对他的球队在诺坎普的表现印象深刻。

“我对他们的态度很满意。我们踢了一场精彩的比赛，我们只是错过了一个进球，”齐达内赛后说：“我们应该得到更多。这就是足球，当你有机会的时候，你必须把它拿下。

“我们在前场缺乏清晰度，我们必须祝贺球员，因为这不是一个容易的区域。我们踢了很多比赛，进了很多球。今天，我们在前场缺乏清晰度。我的球员对他们的表现非常满意。

“重要的是我们的态度，我们90分钟所做的，在这支不习惯追球的球队身上取得控球权。”