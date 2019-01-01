齐达内在诺坎普连续五场不败 创皇马队史纪录
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周三晚上皇家马德里在诺坎普0-0战平巴塞罗那，齐达内成为皇马历史上首位在诺坎普连续五场不败的主教练。
在过去的五场比赛中，齐达内在巴塞罗那的主场取得2胜3平，确保了他的球队在巴塞罗那的比赛中表现强硬。
双方最近的0-0平局是自2002年11月以来双方在所有比赛中第一次踢成0-0，当中相隔了6235天。
对于皇家马德里来说，这是一个破纪录的夜晚，塞尔吉奥·拉莫斯在他的第43次国家德比中首发，成为了国家德比出场次数最多的球员。
虽然在客场取得了不错的成绩，但平局让他们在西甲联赛中以净胜球的劣势落后巴萨。
加雷斯·贝尔在下半场晚些时候曾为皇马打进了一球，但越位旗却阻止了他的进球。
齐达内的球队以明显的优势结束了当晚的比赛，他们在门前有17次射门，而巴塞罗那只有9次，但他们很难真正威胁到特尔施特根。
下一场国家德比将于明年三月在伯纳乌进行，齐达内对他的球队在诺坎普的表现印象深刻。
“我对他们的态度很满意。我们踢了一场精彩的比赛，我们只是错过了一个进球，”齐达内赛后说：“我们应该得到更多。这就是足球，当你有机会的时候，你必须把它拿下。
“我们在前场缺乏清晰度，我们必须祝贺球员，因为这不是一个容易的区域。我们踢了很多比赛，进了很多球。今天，我们在前场缺乏清晰度。我的球员对他们的表现非常满意。
“重要的是我们的态度，我们90分钟所做的，在这支不习惯追球的球队身上取得控球权。”