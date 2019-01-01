齐达内因个人原因离开皇马蒙特利尔的训练营

俱乐部在一份简短的声明中证实，主教练将缺席他们在蒙特利尔的训练营。

齐达内由于个人原因离开了皇马在蒙特利尔的训练营。

俱乐部在一份简短的声明中证实，主教练齐达内将缺席一段时间，具体多久不详。

“由于个人原因，我们的主教练齐达内将了开季前训练营。”周五发布的声明说。

周五是皇马在加拿大的第三天训练，他们将于7月20日在德克萨斯州休斯顿迎战拜仁慕尼黑，开始他们的国际冠军杯。

马德里将于7月23日在华盛顿特区外迎战阿森纳，然后于7月26日在新泽西大都会体育场完成与同城对手马竞的比赛。

在经历了一场令人失望的赛季后，白衣军团希望能够重新振作起来，他们在西甲联赛中远远落后于巴塞罗那，并在欧冠16强中被阿贾克斯淘汰出局。

皇马也被巴塞罗那淘汰出了国王杯，而世俱杯冠军是这支球队本赛季唯一的奖杯。

俱乐部在今年夏天进行了一次大手笔的投资，以确保他们不会重蹈2018-19赛季的覆辙，阿扎尔、卢卡·约维奇、弗兰·门迪、埃德尔·米利唐和罗德里戈都已悉数加盟。

白衣军团的影院行动似乎也还没有完成，本周的够力足球表示，俱乐部仍然把目标锁定在曼联的博格巴身上。

然而，为了平衡俱乐部的财务状况，这位法国球星的任何转会都必须等待对方有更多的球员出售之后。

齐达内今年3月重返马德里，开始了他在俱乐部的第二个执教生涯。此前，他在马德里已经连续赢得了3个欧冠联赛冠军。