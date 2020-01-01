齐达内喜迎阿扎尔复出 难阻皇马主场憾失两分

比利时人在2-2战平塞尔塔的比赛中回到了皇家马德里的首发阵容。

埃登·阿扎尔回到了皇家马德里阵容中与对阵塞尔塔，但是他没能帮助他的球队取得胜利。

平局足以让皇马保持西甲第一，领先巴塞罗那一分，而阿扎尔也有贡献，他赢得了由塞尔吉奥·拉莫斯主罚命中的点球。

这位比利时人的同胞兼队友库尔图瓦谈到了阿扎尔对球队的重要性。

其他球队

“塞尔塔不常靠前。”皇马门将说：“总的来说，我们的防守做得很好，组织也很好。最后，我们没有盯住桑蒂·米纳，然后他得分了。”

“伤停三个月后，阿扎尔会逐渐恢复，他对我们来说很重要。我们必须努力做好工作。”

“（我们）很苦恼，因为这是一场平局，丢掉的两分有很重要的价值。这是一场复杂的比赛，我们很早就丢球了。”

“下半场我们开局不错，很快两个球都进了。塞尔塔有技术，他们已经证明了这一点。”

皇马将在欧洲冠军联赛中对阵曼城，所以他们会很高兴有最好的球员可供选择，而阿扎尔无疑是其中之一。

齐达内也很高兴这位阿扎尔能够入选大名单，尽管他对结果很失望。

“我们做出了很大的努力（在早些时候丢球之后），但是我们今晚在主场丢掉了2分。”皇马主教练说。

“换人可以在赛后讨论。贝尔今天表现很好，而我们本来计划让阿扎尔踢一些时间。”

“我对阿扎尔的回归感到很高兴，他回来了，他踢了70分钟的比赛。塞尔塔是一支优秀的球队，不应该在积分榜上如此落后。”

阿扎尔自己补充道：“我为比赛感到高兴，但不为结果感到高兴。我踢了70分钟，有点累。”

“我们应该赢得这场比赛，但我们仍然是联赛领头羊，赛季很有很多比赛要踢。”