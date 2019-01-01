齐达内否认贝尔最新离队绯闻：他在皇马很高兴

皇家马德里主教练称，留在西班牙是正确的决定，这一言论旨在平息威尔士球星在伦敦与经纪人会面所引发的猜测。

齐达内坚称贝尔在皇马过得很开心，并且已经得到了俱乐部的许可，可以在周一造访伦敦。

威尔士国脚贝尔在他的俱乐部与莱加内斯的西甲比赛前两天去到了英格兰首都，虽然他也将因伤缺席这场比赛。

据报道，这位前托特纳姆边锋利用这次旅行会见了他的经纪人——乔纳森·巴尼特，关于他未来的谣言又开始重新传播。

贝尔在上个赛季结束后差点离开马德里前往中国，因为有迹象表明他与齐达内的关系紧张，但法国人声称两人关系很好。

齐达内在周二的新闻发布会上说：“被问到这个问题很好，因为很多事情已经说过了。”

“我不得不说我们的关系很好。他和我们在一起，他训练得很好，只要有时间，他就能很好地工作。他现在不能上场，因为他受伤了，仅此而已。”

“问题是，有很多关于很多不同事情的讨论。重要的是当他百分之百健康的时候他已经准备好了。”

“他是个好球员，你知道他是哪种球员。他现在无法上场。你们都在试图创造一些在我们的关系中不存在的东西。”

“他昨天获准去(伦敦)。这是个人问题，他去了。没什么可说的了。他去也是因为他不能参加比赛。”

“我认为他从来没有说过要离开。只要他状态良好，他就会训练和上场踢球。他打了很多比赛。”

曼联、阿森纳、热刺以及上海申花都是贝尔可能的目标。

他们在中超联赛的竞争对手江苏苏宁，在7月转会失败之前，被认为处于领先地位。

“当时的情况就是这样，到最后他留下来了。这对大家都好。”齐达内说。

“这对我们谈论他和俱乐部没有任何帮助。他是这支球队的重要球员。他踢得好，做得好，这对我们很重要。”

“同样的事情(转会传闻)将在一月份再次发生。如果他说他会留下来，那就会有更多关于夏季转会窗口的讨论。他很高兴留在皇马。”