齐达内：关于穆里尼奥回归的猜测令我困惑

自从回到皇马后，这位法国主帅经历了一段艰难的执教时期，而葡萄牙人则被吹捧为稳住银河战舰的人。

皇家马德里主教练齐达内承认，关于穆里尼奥将在伯纳乌取代他的传言让他感到困扰，但他表示，他“完全有信心”他的球队能够扭转他们糟糕的状态。

皇马在过去的10场比赛中只赢了4场，周六0-1输给马略卡给了齐达内很大的压力。

在输给巴黎圣日耳曼和战平布鲁日后，皇家马德里目前在欧冠A组垫底。

据够力足球消息，最近几天关于穆里尼奥可能重返伯纳乌的猜测甚嚣尘上，这也成为了周一皇家马德里新闻发布会上的热门话题，而此时距离欧冠与加拉塔萨雷的关键比赛还有24个小时。

当被告知后卫塞尔吉奥·拉莫斯刚刚就穆里尼奥的谈话为他辩护时，齐达内告诉记者：“在足球世界里，人们会忘记你过去所做的一切。重要的是现在……我不会说我不对别人对其他教练的评价感到困惑，因为确实令人困惑。但作为一名教练，我必须付出一切，让球员们也这样做，付出一切——这就是我所能做的。这是一场重要的比赛，一个宏伟的球场，踢的是欧冠……我们知道现在的情况，我们将努力赢得比赛。”

当被问及如果皇马再次被击败，他是否会失去工作时，齐达内说：“我不知道。你别问我这个。我所能做的就是尽我所能留在这里。我想永远待在这里。”

齐达内补充说，压力是皇家马德里的一部分，他的球队已经准备好做出回应。

“我们知道现在的情况。”他说：“我们在欧冠的开局很糟糕，但是我们明天有机会证明我们自己，这是我们将要努力去做的。”作为球员和教练，我在这里已经18年了。我知道事情是怎样的。压力总是伴随着你，所以我们必须走出去，为比赛做好准备。”

拉莫斯之前说过，球员们只想在伊斯坦布尔赢球。

“我们不会听取外界的意见。”他说：“我们内心很平静。在更衣室里，我们知道我们需要努力。我们只需要专注于我们的比赛和我们的计划。”