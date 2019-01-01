齐达内乐见巴尔韦德坐稳皇马中场首发

这位21岁的球员在最近的比赛中已经有了很多的表现，他希望能在主教练的首发11人中占据一席之地。

齐达内在周六4-2战胜格拉纳达后称赞了费德里科·巴尔韦德在皇马的表现。

21岁的巴尔韦德连续第三次代表皇马参加西甲联赛，他助攻阿扎尔攻入一球，齐达内的球队在积分榜上暂时以4分的优势领先。

乌拉圭国脚的表现得到了齐达内的称赞，齐达内称赞了这位中场球员的活力。

“我为他感到高兴。这是他应得的，他是一个会证明他有多好的球员。他在进步，他做得非常好，他总是在前进，他想要控球，他也参与了进球。这是一场团队比赛，上半场的表现在任何方面都很出色。我们在控球方面做得很好。他就是这样的球员。他是一个有点现代的球员，他有一个神奇的引擎，不仅仅是在进攻上，因为他在防守上也付出了同样多的努力，这在现代比赛中很重要，他做得很好，就像他们很多人一样。我为费德里科感到高兴，因为他得到了上场的机会，这是他应得的。”

在对阵格拉纳达的比赛中，巴尔韦德9次夺回球权，并抢断3次，助攻1次。

在2016年转会皇马之前，这位中场球员在佩纳罗尔开始了他的职业生涯。在去年的季前赛中给人留下深刻印象后，巴尔韦德被提升到一线队，上赛季为俱乐部出场16次。

周六，年轻的乌拉圭人帮助阿扎尔打进了皇马生涯第一个进球。

“进第一个球总是很难，但是一旦你进了球，你就有更大的信心去射门，我希望为这个出色的俱乐部打进更多的球。”阿扎尔说：“今天进球对我来说很重要。”

齐达内的球队目前在西甲联赛中以4分的优势领先，本赛季还没有在联赛输过球。