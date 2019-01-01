齐达内为本泽马叫好：他的贡献比进球还多

这位前锋是周三对阵莱加内斯的明星球员，主教练称赞了他的整体贡献。

皇家马德里队主教练齐达内赞扬了本泽马在周三5比0大胜莱加内斯的比赛中鼓舞人心的表现，并强调这名前锋的贡献不仅仅是进球。

本泽马本赛季开局不错，延续了上个赛季的状态，他在对阵莱加内斯的比赛中攻入个人第7球。

但是那个进球——一个下半场的点球——只是故事的一部分，法国人在前8分钟助攻了罗德里戈，然后给克罗斯送出助攻，帮助皇马揭开大胜的序幕。

本赛季他打进了10个球，比其他任何球员都多。

齐达内说：“本泽马和往常一样，变化不大，他的进球很重要，因为他作为皇马的9号需要此。”

“但他的贡献远远不止进球，他为别人做得更好，我对他的表现很满意。”

齐达内补充道:“我们在10分钟内进了两个球，这是一场更轻松、更正常的比赛。”

“在每一场比赛中，你都要承受痛苦，而我们在某些时候也承受了痛苦。我很高兴，因为最后我们进了5个球，却没有失球。”

约维奇在比赛的最后时刻打进了他在俱乐部10场比赛中的第一个进球，他接到卡瓦哈尔的传中头球破门。

齐达内为他在伯纳乌艰难的开始感到高兴，同时他也称赞了罗德里戈的进步。

齐达内补充说道：“事实是我为他们两个感到高兴，罗德里戈很有个性，而且在球队中表现得越来越好。”

“约维奇很高兴，因为他需要那个进球，虽然他踢的时间不多，但当他有几分钟时间来顶替本泽马（作出贡献）时，这很重要。”

皇家马德里将在周六迎战皇家贝蒂斯，目前他们在西甲联赛中落后巴塞罗那一分。

之后，他们将在主场迎战加拉塔萨雷。