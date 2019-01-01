齐达内不介意阿扎尔开局缓慢：我了解这种情况

比利时人还没有在白衣军团有所闪光，但是他的老板仍然很放松，想起自己当年也花了一些时间去适应。

皇家马德里队主教练齐达内对阿扎尔在伯纳乌的糟糕开局并不担心，他坚称自己在2001年从尤文图斯加盟皇马后也有过类似的经历。

马德里俱乐部曾创下了一项新的世界纪录在齐达内身上花费了7750万欧元(约合6860万英镑/ 8450万美元)，延续了主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯(Florentino Perez)的银河战舰时代。

齐达内在他的第一个赛季就帮助皇马取得了欧冠的成功，他也成为了俱乐部的偶像，尽管他觉得他在早期的日子里很难适应，就像他在尤文图斯的日子一样。

阿扎尔在这个赛季前以1亿欧元(8850万英镑/ 1.09亿美元)的身价加盟马德里，但他在8月份的一次大腿受伤使他直到欧冠0-3输给巴黎圣日耳曼的比赛上才完成第一次首发。

同样，在对阵塞维利亚和马德里竞技的两场比赛中，他也没能给人带来多少灵感，尽管齐达内坚信这位前切尔西球星很快就会找回最佳状态。

“我不会给他一些如何踢球的建议，”齐达内在周二欧冠对阵布鲁日之前的新闻发布会上说。

“他知道我们想从他身上得到更多，我们知道他是一个什么样的球员，我们必须保持冷静。”我一点也不担心，我知道他会成功的。我们必须对刚到的球员保持冷静。”

“同样的事情也发生在了我身上，是的，但这就是为什么我很冷静。我知道这会随着时间的推移而被解决。”

“我刚到意大利时情况更糟，因为我花了三个月的时间才在那里安顿下来。”

“阿扎尔也一样，我知道他会在这里成功，他会安定下来。这与他的身体状况无关。我希望球队和他能立即得到改善，但是我们很冷静。”

考虑到队长塞尔吉奥·拉莫斯本赛季的表现，齐达内也曾被建议让他休息一下，但这位33岁的老将将在周二登场。

“不，他可以再踢一场，”齐达内说。“这并不是说我们没有替代者，但他是我们的队长，我不认为他会离开(球队)。”

“的确，他有时需要休息，但不是现在。”

拉莫斯错过了输给巴黎圣日尔曼的比赛，因为他在上个赛季对阵阿贾克斯的四分之一决赛第一回合故意领到一张黄牌而被禁赛两场。