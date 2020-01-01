齐耶赫：险因丧父之痛告别绿茵的切尔西新援

这位蓝军新援在登陆英超前，已然走过了一段饱经痛苦的荆棘之路。

如果你只是看到切尔西花费3700万英镑从阿贾克斯签下了一位得力干将，那你可能无法想象，这位边路天才在10岁失去了父亲，又差点彻底告别足球。

他惊人的横传和突破能力，以及他完美的左脚，都将在下个赛季的斯坦福桥闪亮登场。切尔西本来希望在冬窗就将人带走，不过阿贾克斯拒绝了这样的要求。

而齐耶赫能够走到今天，必须要感谢的是他在孩童时代遇到的伯乐——摩洛哥前国脚杜菲卡。即便是在选择摩洛哥而非荷兰作为自己的国家队时，齐耶赫也在很大程度上受到了杜菲卡的影响。

其他球队

杜菲卡在荷兰的摩洛哥裔社区拥有很高人气。他出道于葡萄牙联赛，又曾和克鲁伊夫一起在阿贾克斯受训。退役之后，杜菲卡继续留在业余联赛享受足球，而他选择的这家俱乐部的青年队里，除了有杜菲卡的儿子，还有年轻的齐耶赫。

齐耶赫是这群孩子中年纪最小的一个，但年仅10岁的他却不得不面对生离死别的痛苦折磨，他的父亲默罕默德因为多发性硬化症而离世。在小齐耶赫因此一度想要放弃足球的时候，他得到了杜菲卡的推荐，得以进入Heerenveen的青训。

杜菲卡在接受够力足球专访时表示：“退役后我选择为一家业余俱乐部效力，我的儿子就在同家球队的青年队。当时我看到齐耶赫和我儿子一起踢球，我第一反应就是‘哇！’我想他未来会成为一位巨星，我就问我的儿子他是谁。”

“我儿子说这是他朋友，他也告诉了我关于齐耶赫的一些信息。我再次去观察齐耶赫，我想他不能留在这里，他太出色了，他立即就需要一家职业球队。他去了Heerenveen，他在那里待了13年。”

“他10岁时他的父亲就去世了。在那之后他说他不想再踢球了，我试着让他再次振作起来，告诉他他应该为了他的父亲继续下去。”

“他离开了几天，然后他说他要重新开始踢球。我给俱乐部打了电话，解释了他的情况，俱乐部就把他带了回去。”

齐耶赫在接受荷兰纸媒《Algemeen Dagblad》采访时，回忆起了自己父亲去世的情况，他说道：“我记得很清楚，那是一个冬天，就在圣诞节之后。”

“我父亲躺在客厅的床上，他已经病了一段时间了，病情越来越糟糕。我必须去睡觉了，但我想守在他身边。最后我在他床边睡着了。”

“半夜的时候，我醒过来，走回我的房间。几个小时候之后，大约3点钟，我听到我的亲人们在楼下哭泣。我走到起居室，我的父亲已经离世了。”

失去父亲的痛苦险些让齐耶赫走上歧路。在荷兰，仍然有一部分人对齐耶赫的印象还停留在“坏小孩”，毕竟在与教练阿尔弗雷德·施鲁德发生争执后，他还被剥夺了在特温特的队长职务。

不过除了在阿贾克斯很受欢迎外，现在的齐耶赫即将前往西伦敦，斯坦福桥将成为他未来大放异彩的舞台。

杜菲卡继续说道：“我为他感到非常骄傲。我不敢相信他可以起于微末获得如今的成就，他就要去切尔西了。”

“我本希望阿森纳签下他，但切尔西有兰帕德，他曾是位中场球员，他会对齐耶赫有特别的青睐。”

“齐耶赫自己也对加盟切尔西很感兴趣。这是一家豪门，我知道他是时候离开荷兰了。他已经26岁了，他现在是个男人了。他可以做他自己想做的事，去为切尔西效力。他可以去世界上的任何地方效力。”