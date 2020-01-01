齐耶赫质疑足球场充斥虚伪 直言不在乎外界看法

阿贾克斯中场坦言，在足球的世界里他不会交付太多的信任，因为这本身就只是一场大型“木偶戏”。

齐耶赫在这个冬窗与大巴黎，拜仁，阿森纳和热刺联系在了一起。尽管他在荷甲的表现可圈可点，但他我行我素的姿态一直备受质疑。

而26岁的摩洛哥中场也承认他有时候会显得难以琢磨，但他并不在意其他人对他的看法，因为有很多虚伪的人参与到了这项运动当中。

他告诉Algemeen Dagblad ：“我了解人们，我不喜欢那些虚伪的人。”

“我有很准确的判断，我可以通过一次谈话辨别出哪些人是真诚的，哪些人是虚伪的，谁在伪装，而谁又是单纯的。这对我而言很重要，这也很正常。”

“如果我信任某人，我就会盲目地信任这个人。相反，你会很难接近我，你的观点也完全不会影响到我。”

“很多虚伪的角色在球场边游荡，所以我只会信任少部分人。这就是一场大型木偶戏，并且情况正在变得越来越糟。”

“那些从来没有和我说过话的人没有在日常的生活中接触过我，但他们却在讨论我是什么样的人。我称这些人为小丑，他们只想玩些把戏却没有缺乏实际的认知。”

“但有时候，这也不是他们的责任。木偶戏还要取决于其他一些因素，比如社交媒体。这已经摧毁了这个世界。一切都必须美好，所有人都只想着炫耀，炫耀所有事情。这是在粉饰。所有事情都越来越缺乏个体属性。”

“这听起来似乎有些相互矛盾，但当我放出一些东西，我这么做只是因为我愿意。我不会让事情看起来比本身更美好，也不会带着求关注的心理。”

“想要对我的队友和我现在所处的环境做出判断对于我来说并不难。他们熟悉我，与我一起度过了每一天。但对外界，我不是那个想和你聊天或者想和你散步的人。有时候人们会对我有这话总期待，但这并不是我。”

“从没人告诉过我要去做什么。我也不想演戏。”

去年，齐耶赫还与塞维利亚和罗马传出绯闻。如今再次成为转会市场的热点话题，齐耶赫表示，对于自己的下一站，他丝毫没有担忧。

“外界总在操心我应该去哪家俱乐部，但我自己从来不着急。我是很挑剔的。”

“上个夏天，塞维利亚确实是一个选择。他们是一家不错的俱乐部，但他们有一位技术总监（蒙奇），他更早之前希望把我带到罗马。”

“一切都很美好，直到我们再也没有从他那里听到任何消息。那我还去他所在的俱乐部？不可能。”

“我会看看下个夏天将发生什么。我始终活在当下。我在阿贾克斯有很美好的时光，我很享受生活在阿姆斯特丹。”