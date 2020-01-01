齐耶赫：现在是加盟切尔西的最佳时机 我想在英超取得成功

这名摩洛哥边锋将在夏天离开阿贾克斯，他会享受在切尔西和英超发挥自己实力的机会。

哈基姆·齐耶赫相信现在是加盟切尔西并实现自己英超梦想的最佳时机，他希望能够效仿迪迪埃·德罗巴和丹尼斯·博格坎普等传奇，在全新的联赛取得辉煌成就。

今年早些时候，切尔西同意以4000万欧元的价格从阿贾克斯签下齐耶赫，尽管新型冠状病毒疫情会影响到2019- 2020赛季，但这位摩洛哥国脚预计将在7月1日正式前往斯坦福桥，这不会有任何问题。

新型冠状病毒疫情已经导致了荷甲联赛提前结束，齐耶赫这一问题发表了自己的看法，他认为官方不把冠军奖杯阿贾克斯的决定是错误的。

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“这显然不是我想要结束联赛并与阿贾克斯告别的方式。我和俱乐部里的所有人都在为接下来的几个月做着美好的打算。这种情况并没有发生，这是非常不幸的。”

“当吕特说9月1号之前不会有足球比赛的时候，我就知道一切都结束了。一方面，我想以一种美好的方式结束我在这里的时光，获得联赛冠军。另一方面，我也立即接受了这一切。毕竟，公众的健康更重要。”

“目前这个时期对包括我在内的所有人来说都是奇怪的，但说实话，我其实很放松。我努力让忙碌起来，不向危机屈服。每个人都应该继续做他或她应该做的事情。比如，我每天都会进行训练，我想确保一旦疫情过去，我能立刻在赛场上有所作为。”

英超联赛的情况还在讨论中，目前还不清楚齐耶赫什么时候能在兰帕德的球队中完成自己的处子秀。

然而，这位27岁的球员期待着在英格兰踢球的机会，他认为在阿贾克斯度过了四年最好的时光后，现在是他职业生涯中迈出下一步的最佳时机。

“现在，一切都很好，”当被问及过去拒绝几家大俱乐部时，齐耶赫告诉Voetbal International。“切尔西是一家非常大的俱乐部，那里有很多有天赋的年轻人，和我在阿贾克斯度过的三年半时间差不多，所以蓝军很适合我。”

“切尔西还有一位喜欢进攻和富有人格魅力的主帅——兰帕德。在我们交流的时候，他很冷静，给我的印象非常棒。这让我感觉到了一种联系，也说服我了做出了加盟的决定。”

“因此，现在是采取行动的时候了。我准备好了，我会一个人前往切尔西，远离家人和朋友，这将是我人生的一个新阶段。我不认为这是一种挣扎，实际上恰恰相反，我对这一切真的很期待。我会尽我最大的努力，学习很多新东西，让我成长得更快。”

谈到在英格兰顶级联赛踢球的前景，齐耶赫补充道:“英超联赛是一个伟大的联赛，特别是这里拥有很多思维敏捷、技术精湛的球员。”

“自孩童时期开始，我就一直梦想有朝一日能前往英超踢球。我经常看切尔西、阿森纳和曼联的比赛，这里曾经还有德罗巴、亨利、博格坎普和贝克汉姆这样的传奇，我也想像他们一样在英超取得成功。”

“这是世界上最好的比赛吗？我不知道。我也很欣赏西甲，但是英超绝对是最激烈的联赛。我不喜欢走最简单的路，因为当你这么做的时候，你并没有挑战自己，而我喜欢挑战。这些让我更坚强，让我更敏锐。”

由于选择了摩洛哥国家队的缘故，齐耶赫在加盟阿贾克斯之初并不被球迷们所欣赏，一些专家也对他非常苛刻，不过得益于优秀的表现，齐耶赫逐渐赢得了球迷的心。

“这对我来说意义重大。我在这里有过一些艰难的岁月，人们说了很多关于我的事情。不过我始终相信自己能扭转他们的看法，赢得他们的尊重，从而主动接近。我认为这是最棒的部分，因为这在我们的世界里并不常见。”

“其他球员往往不会这样做，他们会假装毫不在意，而我则总是坚持自己的理念，这让我很自豪。没人能说他们帮了我，因为这是通过我自己的努力做到的。”

“最后，我想说，这就是我的生活，我会决定自己的命运，所以我必须做最适合我的事。”

“你不应该关注别人说什么，需要自己去做所有决定，而我一直都是这么做的。尤其是在球场上，更是如此。我会忽略所有其他事情，我不会让自己屈服。”