齐尔维尔：不吹不黑 罗伯逊是世界上最好的边后卫

这位苏格兰国脚自2017年转会安菲尔德以来，已经成为了足坛最好的球员之一。

莱斯特城左后卫本·齐尔维尔说他的利物浦对手安迪·罗伯逊是世界上最好的边后卫。

这两名高水平的左后卫将于周六下午在安菲尔德进行一场关键比赛。

到目前为止，利物浦已经赢得了七连胜，排在积分榜的首位，而莱斯特城则排在第三，落后利物浦七分。

英格兰国脚齐尔维尔在莱斯特城期间已经发展成为英超顶级左后卫之一，但是他说现在世界上每个边后卫都在仰望利物浦的苏格兰球星。

“他是一名出色的球员。”齐尔维尔告诉莱斯特城官方网站：“我想说，他是世界上最好的边后卫，这一点也不夸张。”

22岁的齐尔维尔说，他从25岁的罗伯逊身上寻找如何成为一名更好的球员的灵感。

“（他）作为一个稍微年长一点的人，我当然会看他的比赛，当利物浦上电视的时候，我就会看他的比赛，看他在做什么，看我如何改进。”齐尔维尔继续说道：“像他这样的人，能得到助攻并不断向前，他是最好的球员之一。但是他的防守也很好，所以他绝对是我现在崇拜的人。希望我能挑战他，我相信我也能挑战他，成为世界上最好的球员之一。”

在罗伯逊加盟利物浦之前，齐尔维尔自己也有机会在2016年转会到默西塞德郡。利物浦主帅克洛普的目标是当时19岁的齐尔维尔，但这名年轻球员最终在王权球场签下了5年的合同。

齐尔维尔说他对自己的决定并不后悔，他在蓝狐已经成长为一名英格兰国脚。

“绝对不后悔。当我回顾过去四五年的情况时，现在为英格兰队首发八场比赛是我非常高兴的事情。”齐尔维尔告诉天空体育。

到目前为止，齐尔维尔在2019-2020赛季的7场英超联赛中首发了5场，助攻1次。