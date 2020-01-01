齐尔克泽：埃弗顿给过合同 但跟训一次就认定拜仁

年轻的荷兰前锋可以算得上是本赛季拜仁的一发现，而事实上，他曾险些与南部之星失之交臂。

时间倒回到2017年，当时卢卡库已经离队加盟曼联，埃弗顿希望为攻击线上注入一些年轻血液。年仅16岁的齐尔克泽，也因此获得了一个向时任埃弗顿主帅的另一位荷兰人科曼证明自己的机会。

虽然太妃糖也向齐尔克泽提供了一份合同，但他最终选择前往德甲赛场。

2019年度的最后一轮比赛，拜仁客场对阵弗莱堡。18岁的齐尔克泽最后阶段获得替补机会，完成首秀的同时收获处子进球，帮助球队3-1取胜。随后在与沃尔夫斯堡的比赛中，他同样是替补登场完成破门。两场比赛他总共只获得了7分钟的上场时间，却已经完成了两次进球。

如果齐尔克泽选择了跟随自己的同辈加前辈卢卡库的脚步，前往古迪逊公园，那么现在的情况可能大不相同。

齐尔克泽告诉Voetbal International：“在我看来，埃弗顿是个很严肃的选择。”

“科曼是当时的主帅，我能感觉到这是个很好的机会，我可以在那里打出些名堂。”

“他们甚至在我试训的过程中为我提供了一份合同。”

不过埃弗顿没能如愿以偿，齐尔克泽很快就加入了拜仁青训，并且在安联球场展露了自己的天赋。

他现在的目标，是向德甲金靴莱万学习，成为拜仁锋线的致命杀器。

齐尔克泽补充道：“在我第一次跟随拜仁训练后，我就知道我哪家俱乐部是我希望加盟的了。我告诉自己，让我参加三次训练课，然后我就能知道我是否已经足够优秀。”

“他们告诉我，我具备这样的能力，但他们也希望在其他方面继续培养我。他们兑现了他们的话。我希望成为拜仁的首选前锋，这一直是我的目标。”