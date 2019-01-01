鼓舞人心埃梅里 枪手大将狂吹主帅

据安斯利·梅特兰-奈尔斯说，埃梅里的积极态度帮助阿森纳在本周变得更好。

阿森纳正变得越来越强大，这要归功于埃梅里对他的球员们的坚定信念。

在意大利1-0战胜那不勒斯后，枪手在周四进入了欧联杯半决赛。阿森纳在英超的前四争夺中依然握有主动权，看来埃梅里执教的第一个赛季很可能会有一个积极的结局。

梅特兰-奈尔斯在最近几周在右后卫位置上发挥出色，他说由于主教练的积极态度，球队的信心在这周不断增强。

“他给了我们很多信心，”这位21岁的球员在圣保罗球场表示：“他在支持我们。他告诉我们，他是多么地相信我们，我们是多么地相信彼此，甚至一天比一天更相信彼此。我们作为一个团队在成长。团队精神很高，我们都互相寻找灵感。这就是你需要从教练那里得到的，当你做得不好的时候拍拍你的背，当你做得很好的时候，拍拍你的背说，‘看，这太棒了’，他整个赛季都在为我做这件事。”

阿森纳顶住了来自那不勒斯的巨大压力，进入欧联杯四强，他们在过去七场比赛中取得了六场胜利，并在所有比赛中保持零失球。

梅特兰-奈尔斯认为，他们正在学习如何最好地应对两回合的比赛，以确保积极的结果。他们在前两轮比赛中输给鲍里索夫和雷恩。

“你想进多少球就能进多少球，但如果你防守不到位，这场比赛就会像我们在欧冠比赛中看到的那样，变得一边倒，”他说：“我认为有时候我们需要像外国球队一样，坚持90分钟，然后取得好成绩。我认为目前一切进展顺利。”