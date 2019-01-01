默滕斯：击败冠军无意义 那不勒斯要再接再厉

比利时前锋表示，在战胜卫冕冠军后，他的球队必须确保这次能出线。

德赖斯·默滕斯告诉那不勒斯，他们必须在周二2-0击败利物浦后再接再厉。

尤尔根·克洛普的红军连续第二个赛季在圣保罗球场失利，且一球未进。

尽管那不勒斯上赛季在小组赛击败了利物浦，但他们未能小组出线，而利物浦最终赢得了冠军。

默滕斯的点球让那不勒斯在最后时刻领先，而维吉尔·范戴克罕见的失误导致了费尔南多·略伦特的进球。

比利时前锋告诉意大利天空体育：“我们付出了一切，并且非常努力。当你在这样一场比赛结束时拿到三分，感觉很好。除非我们继续前进，否则击欧冠冠军没有任何意义。我们看到（E组的对手）萨尔斯堡以6-2击败了亨克，他们也是一支强大的球队，所以我们必须在下一场比赛中表现出色。上个赛季我们也做得很好，在这里1-0击败了他们。我认为我们准备得很好，因为我们知道我们必须做什么。上半场我们没有足够的控球，但我们已经竭尽全力了。我们上赛季在欧罗巴联赛中输给了萨尔茨堡，所以我们不会认为战胜他们是理所当然的。我们这个周末还有对莱切的比赛，他们刚刚击败了都灵。”

利物浦队长亨德森承认他的球队必须减少后防失误，本赛季他们在八场比赛中只有一场保持零失球。

“上半场我觉得我们踢得不错。”他告诉英国电信体育：“我们只是在最后阶段稍有逊色。那不勒斯是一支优秀的球队，你必须作为一支球队去防守。丢球的失误是我们需要改进的地方。总的来说，我们可以做得更好，我们要承担责任，试着做出正确的反应。”