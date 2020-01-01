默滕斯有意今夏离开那不勒斯 切尔西、国米或成下家

这位比利时老将可能会选择在夏天离开圣保罗球场，切尔西与国米一直对签下他很感兴趣。

德里斯·默滕斯与那不勒斯的合同将于6月30日到期，切尔西和国际米兰都对签下这名比利时前锋很感兴趣。

此前，这位32岁的前锋接近与那不勒斯签下续约合同，不过由于新型冠状疫情导致意甲联赛进入停摆，目前双方的续约再次停滞不前。

而随着欧洲大陆的众多俱乐部都面临着财政危机，像默滕斯这样的即将成为自由身的球星预计将越来越受欢迎。

其他球队

众所周知，兰帕德是默腾斯的追求者之一，切尔西甚至在一月份就已经尝试与他签下了一份短期合同，已增加自己的进攻选择。

由于即将成为那不勒斯历史第一射手，这位比利时人在一月份时拒绝了蓝军的邀请，这也让北伦敦豪门没能找到一个可行的方案来将其签下。

在对阵巴萨的欧冠淘汰赛的第一回合，默滕斯让自己的进球数追平了哈姆希克创造的进球记录，不过他仍然渴望打破这一记录。

默滕斯被那不勒斯球迷视为偶像，他也希望保持自己的良好形象尽管他与俱乐部主席德劳伦蒂斯关系不佳。

在3月1日禁赛前的一次聚会上，德劳伦蒂斯在慈善拍卖会上买下了这位前锋在那不勒斯对阵巴塞罗那的比赛中所穿的球衣。

德劳伦蒂斯在推特上说:“我很高兴代表那不勒斯，在卡纳瓦罗·费拉拉基金会举办的慈善拍卖会上得到了默滕斯在那不勒斯对阵巴塞罗纳的数字。这是一件重要的球衣，它将留在那不勒斯的主场。”

那不勒斯想和默滕斯续约，但是新型冠状病毒疫情让事情变得复杂了。即使是在最大的俱乐部，预算也很紧张，使得那些合同即将到期的球员处于有利的谈判地位。

切尔西只是想用一份短期合同签下默滕斯，希望能说服一名更年轻的球星在今夏加盟，而多特蒙德的桑乔、RB莱比锡的维尔纳以及里昂的登贝莱都在他们的引援名单之上。

一直以来，蓝军与30岁以上的球员签约都很谨慎，他们通常只会给对方提供一份一年合同，而默滕斯将在5月份年满33周岁。

默滕斯在2019-20赛季的29场比赛中打进12球，贡献6次助攻，国际米兰也是对他最感兴趣的俱乐部之一。不过这位老将要求自己的下家提供首发的保证，这可能会让蓝黑军团陷入两难的境地。

足球经纪人文森佐·莫拉比托表示，切尔西非常希望能与默滕斯达成加盟协议，以增强边路实力，不过也有消息称，兰帕德在1月份过后，就再也没有与这位前锋有过联系。

莫拉比托在接受Kisskiss Napoli电台采访时表示:“默滕斯一开始说他想留在那不勒斯，但后来他的律师开始与他讨论转战其他俱乐部，这意味着他在意甲的未来发生了一些变化。”

“我知道这一点，因为我正在处理吉鲁的问题，他本来打算在一月份离开切尔西，而默滕斯将会成为他的继任者。”

“切尔西现在与吉鲁完成了续约，不过他们依旧对默滕斯感兴趣，兰帕德几乎每天都给他打电话。我能想象默滕斯去切尔西的情景。”