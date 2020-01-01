默森：阿森纳防守问题多多 马尔蒂尼来了也没用

前枪手球星担心米克尔·阿尔特塔的执教情况，在后防线上仍然有明显的问题需要解决。

保罗·默森表示，阿森纳的后防太差，并警告米克尔·阿尔特塔，即使马尔蒂尼和巴雷西在他收下，以如今枪手的踢球方式，仍然无法避免丢球。

对如今的阿尔特塔来说，阿森纳在进攻方面的问题相对较小，奥巴梅杨、拉卡泽特以及马丁内利这样的球员都已经用事实证明了枪手在进球方面的实力。

不过在防守方面，阿森纳的漏洞却相对明显，从战术体系的搭建再到人员方面的变换，让枪手长期被后防问题所困扰。

其他球队

默森认为，如果阿森纳不能努力去解决这一问题，球队的糟糕状况还将持续下去，想要重返联赛前四，恐怕还要等上几年时间。

这位前阿森纳前锋告诉天空体育:“阿森纳拥有奥巴梅扬，一个能进球的世界级中锋。他是一个两脚就能打入一球的球员，在如今的世界足坛，能这样把握住机会的球员并不多。至于拉卡泽特，他还有很多值得挖掘的地方，他也是一位顶级球员。”

“我们如果要讨论阿森纳的防守问题，那就必须意识到，实际上这一问题经常是因为前场。如果你的球队不在前场进行逼抢，那么中场就不会能够衔接得上，我并不太在乎后防上究竟是什么人。即使是马尔蒂尼、科斯塔库塔或巴雷西，但如果你没有球员进行跑动逼抢和补防，那么你就会丢球。”

“我认为踢得更有整体性很重要，但我在目前的这支阿森纳身上看不到这一点。我知道阿尔特塔正试图改变这一点，但似乎全队依旧是一盘散沙，各自为战，防守当年全靠后卫自己。”

“我认为他们应该回归最基本的，收缩防线，我们都喜欢看阿森纳的比赛。”

“我认为他们需要说:‘好吧，让我们前后场衔接得更紧密，如果我们必须以1-0赢得比赛，我们会的。我只是觉得他们踢得太开放，无法进行整体性的前压或者后撤防守。”

“阿森纳可能还需要几年时间才能再次进入前四。我相信阿尔特塔，我喜欢他，我认为他会做得很好，但是作为一个没有经验的主帅，想带领球队进入前四很困难。你要小心，不要只是为了取悦球迷。当你没有经验的时候，你就会常常试图取悦球门后面的球迷。”