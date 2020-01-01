默森：桑切斯能在曼联重返巅峰 不会有球队今夏买他
保罗·默森表示，阿莱克西斯·桑切斯有能力在曼联重新找回昔日阿森纳的神勇状态，没有人会在下一个转会窗口为这名智利前锋花费大价钱。
红魔认为自己在2018年1月从酋长球场引进了一名能为自己带来巨大成功的球员，然而，桑切斯却在老特拉福德陷入了挣扎。
目前，他被租借去了意甲豪门国际米兰一个赛季，但因为伤病和表现问题，蓝黑军团几乎不可能将其买断，这意味着智利人将被迫回到英格兰。
也许他会在曼彻斯特拥有一个全新的开始，默森认为他只是需要一个机会，这位智利前锋曾在代表阿森纳的166次出场中打入了80粒进球，他有能力在红魔东山再起。
这位前枪手球星告诉天空体育，红魔不太可能在桑切斯的替代者身上投入巨资：“鉴于新冠疫情下足坛的现状，我认为不会有球队再去花费1亿英镑来购买一位球员了。”
“这些球队将不得不继续使用他们现在的阵容，因此曼联如果选择将桑切斯带回并留下来，并不会让人感到奇怪。”
“当然，曼联还有一种选择，那就是去寻找一位桑切斯的替代者，为此他们可能将不得不花费6000万或7000万英镑。不过，我认为不会有俱乐部再这样做了。”
“俱乐部不能要求政府来支付员工的工资。等到这次疫情过去，你去指望政府花费6000、7000甚至8000万英镑在球员身上，这不太实际。桑切斯曾在英超达到过职业生涯巅峰，因为这个原因，我可以理解桑切斯会回到老特拉福德踢球，因为在这个时代，他是一位伟大的球员。”
“在这之后，人们会更加珍惜现在的东西——包括一些足球运动员，他们赚了大把的钱，还以为自己可以随意离开或留下。桑切斯就是这些球员中的一员。但我想他现在可能会认为这一辈子过得很快，尤其是足球生涯。”
“球员们可能会开始意识到这一点，他可能会回到曼联，努力踢球，取得成功，因为你不可能在阿森纳踢得那么好，而在曼联踢得这么差。”
“现在的这支曼联绝对是一个比他离开时更好的球队。在联赛停摆之前，他们一直表现得很棒，踢出了一些出色的表现，也取得了一些出色的成绩，这对桑切斯也有好处。”
“他必须回来，并感谢自己能够在世界上最大的俱乐部之一效力。桑切斯回到老特拉福德是合乎逻辑的，他是一名顶级球员。如果桑切斯能够恢复在巴萨和阿森纳一半的实力，他就会成为曼联的一笔财富。”