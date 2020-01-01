默森：桑切斯能在曼联重返巅峰 不会有球队今夏买他

这位前枪手球星相信这位在北伦敦给人留下过深刻印象的前锋仍然有可能成为老特拉福德的关键人物。

保罗·默森表示，阿莱克西斯·桑切斯有能力在曼联重新找回昔日阿森纳的神勇状态，没有人会在下一个转会窗口为这名智利前锋花费大价钱。

红魔认为自己在2018年1月从酋长球场引进了一名能为自己带来巨大成功的球员，然而，桑切斯却在老特拉福德陷入了挣扎。

目前，他被租借去了意甲豪门国际米兰一个赛季，但因为伤病和表现问题，蓝黑军团几乎不可能将其买断，这意味着智利人将被迫回到英格兰。

其他球队

也许他会在曼彻斯特拥有一个全新的开始，默森认为他只是需要一个机会，这位智利前锋曾在代表阿森纳的166次出场中打入了80粒进球，他有能力在红魔东山再起。

这位前枪手球星告诉天空体育，红魔不太可能在桑切斯的替代者身上投入巨资：“鉴于新冠疫情下足坛的现状，我认为不会有球队再去花费1亿英镑来购买一位球员了。”

“这些球队将不得不继续使用他们现在的阵容，因此曼联如果选择将桑切斯带回并留下来，并不会让人感到奇怪。”

“当然，曼联还有一种选择，那就是去寻找一位桑切斯的替代者，为此他们可能将不得不花费6000万或7000万英镑。不过，我认为不会有俱乐部再这样做了。”

“俱乐部不能要求政府来支付员工的工资。等到这次疫情过去，你去指望政府花费6000、7000甚至8000万英镑在球员身上，这不太实际。桑切斯曾在英超达到过职业生涯巅峰，因为这个原因，我可以理解桑切斯会回到老特拉福德踢球，因为在这个时代，他是一位伟大的球员。”

“在这之后，人们会更加珍惜现在的东西——包括一些足球运动员，他们赚了大把的钱，还以为自己可以随意离开或留下。桑切斯就是这些球员中的一员。但我想他现在可能会认为这一辈子过得很快，尤其是足球生涯。”

“球员们可能会开始意识到这一点，他可能会回到曼联，努力踢球，取得成功，因为你不可能在阿森纳踢得那么好，而在曼联踢得这么差。”

“现在的这支曼联绝对是一个比他离开时更好的球队。在联赛停摆之前，他们一直表现得很棒，踢出了一些出色的表现，也取得了一些出色的成绩，这对桑切斯也有好处。”

“他必须回来，并感谢自己能够在世界上最大的俱乐部之一效力。桑切斯回到老特拉福德是合乎逻辑的，他是一名顶级球员。如果桑切斯能够恢复在巴萨和阿森纳一半的实力，他就会成为曼联的一笔财富。”