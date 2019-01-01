默尔森不满埃梅里建队计划：大卫路易斯是队长

枪手主教练说他将在本赛季内让队长袖标在队员之间传递，但是在北伦敦的一名前球星希望看到巴西后卫接过袖标。

大卫·路易斯是阿森纳的“连续赢家”，“必须成为阿森纳的队长”，保罗·默尔森说，而同时，埃梅里的队长袖标计划引起了人们的关注。

枪手主教练过去曾说过，他想和酋长球场的一个领导团队合作，而不是一个固定的队长。

一些被认为有资格担任队长的球员像切赫、科斯切尔尼、蒙雷亚尔和拉姆塞已经离开了北伦敦。

扎卡和厄齐尔以及夏季签下的路易斯仍被认为是争夺队长袖标的目标。

默尔森认为这位巴西后卫应该被任命为全职球员，他曾在两次效力切尔西时期内品尝过英超冠军和欧冠冠军的滋味。

这位前阿森纳中场告诉天空体育:“让我担心的是我听到主教练说他将有5名队长，这让我觉得他不知道他的球队是什么。”

“埃梅里在那里已经一年半了，他必须有五名队长，因为他不知道自己最好的球队是什么。他一点头绪都没有。”

“好的球队是那些几乎每周都是同一支队伍，但是在阿森纳你不知道谁会在一周又一周的比赛中出场。”

“大卫·路易斯必须成为队长，他是一个一直活得冠军的球员。人们对他很感兴趣，因为这周他的得分是2/10，下一周是9/10，但他每周都会上场。”

“我不太喜欢前锋当队长，但奥巴梅扬却不一样。这三名前锋应该马上找回状态，然后你就从锋线开始确定主力阵容——如果他们身体健康的话，他们每周都应该上场。”

队长候选人扎卡本赛季不时受到批评，这位瑞士国脚的气质和稳定性再次受到质疑。

当这位26岁的中场球员在周日3-2战胜阿斯顿维拉的比赛中被替换下场时，一些球迷甚至发出了讽刺的欢呼。

默尔森承认他并不是扎卡最大的粉丝，但是他觉得球迷在公共舞台上嘲笑球员是不对的。

他补充道:“前几周我对扎卡有一些看法，但我不喜欢球迷对他们的球员起哄。

“这是不对的，这不是阿森纳的风格。你需要有更多的经典表现。他从来没有停止过尝试，即使我对他有看法，你也不能对自己的球员发出嘘声。”