黑金疑云？米神加盟纽卡斯尔交易涉嫌洗钱

富勒姆射手米特洛维奇的老东家安德莱赫特因涉嫌洗钱遭比利时警方搜查，而这位球员当年加盟纽卡斯尔的交易也牵涉其中。

前日清晨，比利时布鲁塞尔警方就一起洗钱案对首都5个地址进行了突袭，其中比甲豪门安德莱赫特是此次突袭的中心，俱乐部办公室、训练基地以及一名俱乐部前官员的私宅被警方进行了长达90分钟的搜查。

此外，比利时足协以及经纪人公司One Goal Management的办公室都是这次搜查行动的目标地。

目前效力于富勒姆的米特洛维奇于2015年从安德莱赫特转会纽卡斯尔的交易被认为是警方突袭这家陷入困境的俱乐部的主要因素之一，这笔1500万镑的转会交易有涉嫌洗黑钱之虞。

比利时联邦检察官发言人埃里克-范杜伊塞解释：“此次调查的方向是关于通过球员转会进行洗黑钱的行为以及相关的犯罪阴谋，尽管安德莱赫特在去年十月的上一波搜查行动中已经被调查员锁定，但是这次的突袭主要目标是经纪人。”

米特洛维奇于2013年夏窗从贝尔格莱德游击队加盟至安德莱赫特，在效力比甲班霸两年期间，他各项赛事出场90次打进44球，一度成为联赛最佳射手，也曾为球队赢得一座联赛冠军。

安德莱赫特是比利时历史上最成功的俱乐部，历史上曾34次赢得国内顶级联赛冠军的他们本赛季常规赛仅排名联赛第四，在附加赛中也表现不佳，已经基本和下赛季欧战无缘。