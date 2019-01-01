黑入曼城球探系统 支付和解金 利物浦不予置评

有报道称，默西塞德郡俱乐部在前曼城球探被指卷入不当行为后进行了一笔秘密付款。

有报道称，利物浦向英超竞争对手曼城支付了100万英镑(合160万美元)的和解金，此前曼城抱怨他们的球探系统遭到黑客攻击。对以上种种报道，利物浦拒绝置评。

据《泰晤士报》的一篇报道，2013年9月，据说曼城雇佣了反间谍专家来检查他们的“Scout7”系统是否受到了攻击，之后收到了一笔机密款项。

报道提到了2012年转会至利物浦的前曼城球探三人在在转投默西塞德郡后，曾数百次访继续问他们的球探数据库。

据报道，以上提及的球探包括了戴夫·法洛斯和朱利安·沃德。法洛斯现在是安菲尔德和沃德的招聘主管，负责租借途径和足球伙伴关系。

利物浦俱乐部的一名发言人表示：“利物浦足球俱乐部不会就任何有关其可能与其他俱乐部、组织或个人签订法律协议的指控发表任何评论。”

利物浦方面没有承担任何责任或不法行为，而这些指控也没有在法庭上得到审理。

据报道，在2012-13赛季的英超联赛中，这一违法行为进行了有超过8个月的时间。那年曼联赢得了冠军，曼城第二，利物浦第七。

第二年，曼城以两分的优势击败利物浦夺得冠军，此后几年，两家俱乐部之间的竞争越来越激烈。上赛季曼城以一分之差击败利物浦夺冠，而利物浦则赢得了冠军联赛。

曼城认为他们的球探数据库被黑客入侵的消息在当时得到了媒体的广泛报道。

如果事实证明存在这种不当行为，那么这将严重违反英超联赛的规定，即“各俱乐部应以最大的诚意对待彼此的俱乐部和联赛”。

曼城主教练瓜迪奥拉，当时是拜仁慕尼黑的主教练，在周六8-0战胜沃特福德的比赛后被问及这些报道。

“我不知道在利物浦发生了什么，你得问问他们，”他回答。“我当时不在曼城，我不知道。那是2013年。我倾向不做任何评论，下次也不使用互联网。”

“今天的世界，已经没有秘密了。看看美国和俄罗斯等大国都发生了什么，每个人都知道。”

“再也没有秘密了。你想保守秘密?不要通过电子设备或互联网或手机告诉你的朋友。当今世界什么事都有可能发生。”