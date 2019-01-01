黑人视角评价B席推特 斯特林：真没歧视

葡萄牙中场由于此前发布的一条涉嫌种族歧视的推特而受到指责，但他的队友为他进行了辩护。

此前B席在推特上调侃了自己的俱乐部队友门迪，他将门迪的照片与一个巧克力广告的卡通人物进行了对比。但在反歧视组织Kick it out眼中，这已经能够被认定为一种种族歧视。

随后，席尔瓦和门迪都写信向英足总解释了情况。而主帅瓜迪奥拉也表示，他认为这仅只是队友间的玩笑而已，席尔瓦也将从中吸取教训。

在周六3-1击败埃弗顿的比赛中，斯特灵在第200场为曼城出场的比赛中为蓝月亮打入自己第100粒。赛后他被问到对此事的看法。

英格兰国脚告诉天空体育：“这是贝尔纳多和门迪两个朋友间的问题。”

“我能明显感觉到有人对此非常敏感，但我认为在那种情况下，贝尔纳多就是想和他的朋友开个玩笑，你能理解吗？他不是针对他的肤色，他的嘴唇，你知道只是两幅图片，他们都有一颗小脑袋。”

“对我来说最重要的一点是，他并不针对颜色。我们都知道，每个人都能看见，门迪是个黑人。我们都为是一个黑人而感到骄傲，如果有人在图片中提到我们的肤色，你真的不能就直接生气。”

“我们都知道我们是什么肤色，他没有针对门迪的肤色，这是在我看来这件事中最关键的一点。”

“他们俩是很好的朋友，真的很遗憾看到这样的事情发生。我很理解质疑从何而来，但我无论如何也感觉不到种族歧视的倾向。”

“不仅仅是因为这事关我的队友，这就是我看这件事的方式。我不认为这里面有种族歧视。”

“我不认为贝尔纳多做错了，但同时我也能明白人们觉得他哪里错了。我们都必须在社交媒体上更为机智，因为我们都知道现在无论你说什么或做什么，外界都会很快做出评价，这真是悲哀。”