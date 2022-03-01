黄金未来？埃利奥特、迪亚斯等人证明克洛普的第二支伟大利物浦正在路上

如果说有什么形象可以概括一个下午的话，那么这就是了。

埃利奥特张开双臂，脸上带着微笑，手里拿着信号弹，红色的烟雾飘散在温布利的天空中。

多么快乐，多么激情。对这个少年来说，这是一个多么美好的时刻，即使这样的动作最终可能会让他收到英足总的罚单。

他甚至不应该出现在这场决赛中，但在得到机会后，他发挥得很好。

埃利奥特毫不畏惧，站在自己的位置上，面对切尔西的哈弗茨和鲁迪格。在他生命中最重要的比赛中，他带着信念和镇定在踢球，在那场最紧张的点球大战中主罚命中。

然后，在这一切结束的时候，给欣喜若狂的红军球迷留下一个标志性的庆祝动作。

考虑到所有的事情，这样的一天并不糟糕。

当然，埃利奥特代表着利物浦的未来，也代表着利物浦的现在，而在本场比赛，我们看到了克洛普为什么对这一点如此兴奋，老将们继续发挥着作用，但下一代红军们正在门口排队。

其中有几个人已经进入圈子里面了。

18岁的埃利奥特是皇冠上的那颗明珠，他具有罕见的天赋和无限的潜力，关键是，他具有得天独厚的性格和心态。正如曼联的某个人曾经对保罗-斯科尔斯说过的那样："如果他不能成功，那么我们不如都回家去。”

他只为利物浦出场17次，但他已经在积累相当多的冠军奖牌。联赛杯决赛是他的第四个冠军，之前还有欧洲超级杯、世俱杯和英超冠军。

他现在是有史以来在温布利为红军出场的最年轻球员，也是第一个在重大决赛中为利物浦出场的18岁球员。如果需要的话，他仍然可以在本赛季参加足总杯或青年欧冠，但他已经展示出自己的实力，证明自己已经远远超出了这个水平。

他也不是唯一在周日表现出自己水平的"新人"。

23岁的门将凯莱赫只在一线队中出场过几次，他主罚的点球毫无瑕疵。克洛普说道："凯莱赫是世界上最好的2号门将"，这位爱尔兰人在顶替出色的阿利森登场时表现出色。

科纳特和若塔替补登场并表现出色，发挥了他们各自的作用，拿下他们利物浦生涯的第一枚奖牌。两人都在本赛季做出了巨大的贡献——就若塔而言，他在上赛季也是如此——但是，两人分别只有22岁和25岁，在未来几年应该有更大的作用。

路易斯-迪亚斯也是如此，他第六次为利物浦出场就赢得自己红军生涯的第一个奖杯。自从1月底转会到安菲尔德后，这位哥伦比亚国脚的适应情况如何？以5000万英镑的价格来说，他看起来已经很便宜了。

迪亚斯是利物浦本场比赛表现最好的攻击手。直接、有目的、有质量，他甚至超过了萨拉赫和马内。因此，事实上，当克洛普在下半场派上若塔时，是马内被换下。人们不禁要问，这是否预示着未来即将发生的事情？

利物浦的球迷当然已经爱上了迪亚斯。他们喜欢他的速度，他的能量，他的投入度。克洛普说他从来没有见过一个球员笑得那么开心，即使是在训练中，他喜欢迪亚斯在每场比赛中的投入。

事实上，当利物浦的一名后台工作人员在温布利更衣室外问迪亚斯是否享受这个周末时，迪亚兹的回答说明了一切。

"是的，但我要累死了，"他笑着说道。

如果一切按计划进行，迪亚斯、若塔、埃利奥特和科纳特，以及23岁、已经走在利物浦传奇地位的路上的阿诺德，将是克洛普的第一支利物浦和第二支利物浦之间的桥梁。

顶级球队总是在不断发展，不断成长，而利物浦在引援方面的聪明才智意味着，当菲尔米诺、米尔纳等人达到他们红军职业生涯的终点时，替代者已经就位了。

提醒你，对切尔西的这场比赛确实证明了经验的重要性。

36岁的米尔纳替补登场的贡献，显示了为什么克洛普很想让他至少再干一年，而法比尼奥、范迪克和罗伯逊的贡献也是巨大的。

顺便说一下，这三人都在去年夏天签署了长期合同，还有阿利森和队长乔丹-亨德森。

球迷们希望，萨拉赫将是下一个续约的人，尽管最近几周围绕这一情况的声音已经平静下来。也许这是件好事，谁知道呢？

虽然仍然需要对马内、菲尔米诺、张伯伦和纳比-凯塔的未来做出决定，他们的合同都将在下个赛季结束时到期，但利物浦至少有实力应对这些挑战。

他们已经拿到了一座冠军，并且从现在到5月，他们还在竞争另外三个冠军，他们现在的阵容和以前一样强大。

这一切构成了一个快乐的地方，一个快乐的训练基地，和一个快乐的主帅。

克洛普已经在默西塞德郡创作了一幅杰作，而且有迹象表明，第二幅杰作也在路上了。