黄潜主帅：梅西受伤让巴萨没那么高大上了

阿根廷人在周二的比赛中内收肌受伤，对手教练认为他的受伤阻碍了巴萨的前进。

比利亚雷亚尔主教练哈维·卡列哈表示，在莱昂内尔·梅西因伤离场后，巴塞罗那并没有比比利亚雷亚尔“优越”。

梅西周二在诺坎普上演本赛季的第一次首发，但在中场休息时被法国边锋登贝莱换下。

阿根廷超级球星开场不久就利用角球助攻格里兹曼破门得分，而阿图尔在禁区外的世界波让巴萨在第15分钟就将优势扩大至两球。

桑蒂·卡索拉在半场结束前追回一球，但是巴尔韦德的球队在周六以0-2负于格拉纳达后，以2-1的比分取得了急需的胜利。

“（梅西）踢了上半场。球队努力让他降低对比赛的影响力。当他在场上的时候，他会发挥作用，尽管他确实有些不适。很明显，没有梅西，他们就没有那么优越，但我们知道如何阻止他们。我们在开始的时候无法制造更多的伤害或者更好的防守。我们为失败而伤心，但对我们的工作很满意。”

在比赛还剩12分钟时，安苏·法蒂换下了路易斯·苏亚雷斯，并差点为球队提前锁定三分，但在VAR检查后，他的点球请求被驳回。

“我很惊讶。他做的一切都是对的。”卡列哈评价这位16岁小将：“他有很强的能力，他不会被责任压得喘不过气来。对于一个足球爱好者来说，观看他的比赛是一种乐趣。”