麻烦不断 安德莱赫特体育总监后悔签下纳斯里

事后看来，迈克尔·弗舒伦不会把这位前曼城和阿森纳球员招到比利时。

安德莱赫特的体育主管迈克尔·弗舒伦承认，他希望自己在夏天没有签下前阿森纳和曼城球星萨米尔·纳斯里，但是他说，他的球队在这个噩梦般的赛季里遭受伤病实在是太不幸了。

作为比利时最大的俱乐部之一，安德莱赫特在任命前曼城后卫文森特·孔帕尼为主教练的同时，签下了几名备受瞩目的球员，如纳斯里、比利时国脚纳塞尔·查德利和来自利兹联的凯马尔·鲁夫，这让他们充满了希望。

一系列糟糕的结果表明，孔帕尼在幕后的经验尚浅，而今年夏季新增的重量级人物都在场外度过了很长一段时间。

其他球队

以纳斯里为例，他只踢了9场比赛，自从10月4日对阵沙勒罗伊的比赛中拉伤了腿筋之后就再也没有上场过。从那以后，他的外展肌撕裂，延长了他的缺阵时间。

“如果我必须再来一次，我们会签下萨米尔·纳斯里吗？就我们目前所知，答案是否定的。我们非常担心查德利的小腿受伤。如果我们早知道这件事，我们就会采取不同的行动。我们一直不走运。我们想让他多踢一会儿。你可能会受伤一次，但第二次，这不是积极的。”

“鲁夫 ?我们查看了他的病史，发现他从来没有大问题。我们一直不走运。”

同时，他很乐观的认为牙买加球星凯马尔·劳伦斯将会是一个很好的补充，他从纽约红牛得到了这位27岁的左后卫。

“我们已经追踪他很长时间了。这很困难，因为纽约一开始并不想出售他，我们在转会窗口的最后一天达成了协议。我们达成了一笔极好的交易。”他说。

安德莱赫特在过去的两场比赛中都取得了胜利，目前在积分榜上排名第九，但离前六名还有4分的差距。