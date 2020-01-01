麦迪逊饮酒不止派对不停 罗杰斯出面为爱徒辩护

这位莱斯特城的主帅支持他的球员，因为有照片显示这位中场球员在英超联赛的冬歇期间开派对。

莱斯特城主帅布伦丹·罗杰斯认为，围绕他的明星中场球员詹姆斯·麦迪逊的负面报道是故意针对的。

最近流出的一张照片显示蓝狐10号在一家夜总会喝酒和聚会。

罗杰斯很高兴他的队员们能享受他们的休息时间，他认为当他们没有做错任何事情的时候，他们不应该被描绘成一个消极的人。

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“这很不幸。”罗杰斯在新闻发布会上说：“我们生活在一个人人‘关心’的世界。垃圾——他们做的第一件事是试图针对你。”

“这是矛盾的，令人难以置信。所以在他周围有一些东西，好吧，他将不得不忍受，但那是别人的叙述。”

“这是一个23岁的单身男孩，他有一周的自由。我们试图通过多种方式教育他们，但这是我不太担心的事情。”

莱斯特城目前稳居英超前四，占据着下赛季的欧冠资格。

蓝狐主教练认为，拥有职业态度的球员能够在数年内保持健康和状态，而有些球员则更具有社会人生观。

“有两种不同的心态，一种是社会心态，另一种是职业心态。”这位北爱尔兰人补充道。

“顶尖的球员每天都有这样的心态，他们是职业的，照顾自己，然后拿出表现。能上场，保持健康，照顾自己多年，这就是区别。”