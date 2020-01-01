麦卡蒂尔预计萨内留队：萨拉赫更有可能离开

前红军队员相信这位埃及前锋会在某个时候“想要改变现状”，但他不认为另一位亲密队友会效仿。

据贾森·麦卡蒂尔称，在可以预见的未来，马内“很乐意留在利物浦”，他认为穆罕默德·萨拉赫比塞内加尔国脚更有可能离开俱乐部。

本赛季，马内在29场比赛中打进15球，帮助红军在英超积分榜上以13分的优势领先，同时也进入了冠军联赛的淘汰赛阶段。

这位27岁的球员还在利物浦超级杯和世俱杯的胜利中发挥了关键作用，这些成就帮助他在去年的金球奖评选中名列第四，排在梅西、俱乐部队友范戴克和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多之后。

据报道，皇马很想在夏天把马内带去伯纳乌，但是他目前和安菲尔德的合同要到2023年。

曾在1995年到1999年为红军效力的麦卡蒂尔认为马尼短期内不会从默西塞德转投西班牙首都，但他对萨拉赫在安菲尔德的位置没有信心。

这位前利物浦中场认为，如果利物浦本赛季能够实现所有的目标，那么萨拉赫可能会对新的挑战感兴趣。

“我完全可以理解为什么皇马会在夏天考虑引进马内，我也可以理解马内是否会动心。”

“皇家马德里已经不像以前那么有影响力了，但他们仍然是一家魅力四射的俱乐部，会吸引很多人的目光。”

“这和马内是否想要一个新的挑战有关，而利物浦和尤尔根·克洛普面临的挑战是确保球员们渴望再次去挑战桂冠，就像他们本赛季在加冕欧洲冠军后所做的那样。”

“我想说的是，如果马内走了，我担心这可能会是事情破裂的开始，因为他现在绝对处于巅峰状态，需要有能替代的人。在我眼里，他比萨拉赫更难以取代。”

“但我们知道真正的大球队都在努力变得更好，并在压力下用大笔金钱吸引最好的球员。”

“事实上我认为马内很乐意留在利物浦，尽管我能看到萨拉赫渴望改变，如果不是明年夏天，那就是下赛季。”

萨内和萨拉赫都将在周日利物浦的英超联赛中复出，届时，他们的死敌曼联也将来到安菲尔德。

麦卡蒂尔继续预测利物浦将会有一个舒适的下午，自从10月20日在老特拉福德1-1战平以来，他们已经赢了12场联赛。

“安菲尔德的比赛将会不同，”他补充道。“每个人都在谈论想要打击曼联，如果球员们带着这种心态和态度来到赛场，尽快进入比赛并取得一个进球，对曼联来说可能是一个漫长的下午。”

“我认为利物浦会以3-0取胜，因为我们保持零失球只是为了好玩。”