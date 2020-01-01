麦卡蒂尔：利物浦需要桑乔或维尔纳 三叉戟需要支援

这位前红军中场相信下一个转会窗口，克洛普需要给安菲尔德带来更多的进攻天才。

杰森·麦卡蒂尔认为利物浦正显现出“疲惫不堪”的迹象，需要在夏季转会期间引进桑乔或维尔纳。

红军在2019- 2020赛季经历了一个美妙的赛季，在斩获世俱杯冠军奖杯之后，英超冠军奖杯也唾手可及。

不过最近几周，利物浦先后遭遇了多场大败，在足总杯出局后，身为卫冕冠军的他们又被马竞从欧冠16强比赛中淘汰。

其他球队

除此之外，克洛普的球队还失去了改写英格兰顶级联赛不败记录的机会。而现在，又有新的情况发生，因冠状病毒的影响，他们不得不耐心等待。

麦卡蒂尔认为利物浦已经乱了节奏，如果想要在接下来的赛季继续发力，就必须竭尽全力从多特蒙德和RB莱比锡引进两位实力派前锋。

这位前红军球星告诉《赛马邮报》：“我认为利物浦目前的情况就是消耗太大。克洛普需要把引进新前锋作为首要任务。”

“从赛季第一声哨响开始，他们就在以每小时100英里的速度起跑，在克洛普的带领下，他们一直在这样做。这样的应为确实为他们带来了丰厚而美妙的回报，他们获得了上赛季的欧冠冠军，并即将拿到英超冠军奖杯。”

“但这中间有一种取舍的问题，你无法一直保持这样的速度，当你达到了某种程度，像利物浦这样的溃败就会发生。你必须接受，克洛普不会在踢法和风格方面做出太多改变，但利物浦不能再这样下去了，三叉戟已经在耗尽边缘，克洛普必须有所改变。这意味着他们需要在今夏引进桑乔和维尔纳这样的球员。”

“利物浦的首要任务是保证自己前场三位超级巨星的出场时间，但如果我是克洛普，我就会告诉他们，你们将得到比你想象中更多的上场时间。”

“针对前场三人组的解决方案不是将他们拆散，但你必须清楚，萨拉赫、马内和菲尔米诺不可能永远这样下去，所以克洛普必须在这个夏天为下一阶段做出准备。他们已经被其他俱乐部研究得差不多了，现在，各支球队都在考虑如何防守他们。”

利物浦目前正在与桑乔和维尔纳紧密联系在一起，尤其是后者，他似乎已经为转会默西塞德打开了大门，但克洛普的引援思路还有待观察。