前皇马、曼城边锋史蒂夫-麦克马纳曼认为，皇马有能力击败富有的英超豪门，签下多特蒙德锋霸哈兰德。

根据此前消息，哈兰德合同中的解约金条款将在今年夏天生效，意味着届时各支球队能够以一个特定的价格将他签下。

哈兰德被认为是当今世上最好的年轻前锋之一，皇马、曼城、曼联、拜仁和众多欧洲豪门都在密切关注他的动态。

麦克马纳曼告诉够力足球：“皇马绝对可以赢下这场竞争，签下哈兰德不仅仅是钱的问题提。哈兰德现在的薪水已经很高，他会在自己的整个职业生涯期间赚到更多。”

“这并不止是钱的问题，而是整个计划的问题，是你想要如何生活、俱乐部有多出色的问题。皇马即将建设新球场，他们会提供一个非常炫目的计划，而且他们是一支有辉煌历史的出色俱乐部。”

“我认为对一些球员来说，转会不仅仅是钱的问题，即使钱也确实很重要。瓜迪奥拉会在哈兰德的转会中扮演一个角色，他是一名很出色的主教练，但你必须问，他会在曼城待多久？作为一名球员，你必须问很多不同的问题。”

“教练未来还在不在？球队会发生什么变化？如果皇马免签了姆巴佩和吕迪格，那么他们看起来会更有吸引力。”

“皇马喜欢重磅签约，但在出售拉莫斯和瓦拉内之后，他们也必须考虑中场和后防线的问题。他们需要的不仅仅是前锋，他们需要做出这些决定。”

麦克马纳曼认为，皇马本赛季无法与英超的球队竞争，他说道：“皇马本赛季最重要的目标是统治国内赛场，他们现在还无法赢得欧冠。上赛季皇马的实力不足以赢得欧冠冠军，我认为打进半决赛并淘汰利物浦是这支皇马的一个伟大成就。”

“切尔西击败皇马并不令我意外，图赫尔的球队在面对一支平均年龄更大的皇马时碾压了他们，这就是英格兰球队踢球的方式，不断高压逼抢而且快速出球，这给了他们优势。”

“皇马给人的感觉像是在省钱，等待新球场建成后一次性爆发。自从签下阿扎尔之后，皇马并没有什么重磅签约，但今夏的转会窗他们会重拳出击。”

“姆巴佩和哈兰德都是令人激动的选择，皇马现在很有钱，可以免签姆巴佩是一件很棒的事，皇马的崛起很快就要到来了。”