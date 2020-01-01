麦克马纳曼：利物浦不需要花大钱签下桑乔

这位前红军球星是这位英格兰边锋的超级粉丝，但他怀疑克洛普是否会对他的前东家出手。

史蒂夫·麦克马纳曼表示，如果杰登·桑乔决定离开多特蒙德，他需要每周都参加比赛，而利物浦不太可能是这笔7500万英镑的潜在交易的合适人选。

麦克马纳曼不相信利物浦对桑乔来说会是最好的，激烈的位置竞争和可能的板凳时间不是桑乔在他职业生涯的这个阶段所需要的。

这位前红军球星告诉HorseRacing.net：“我想他更愿意去一个能让他每周都上场的地方。我认为这没有任何问题。”

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“另一件事是成本影响。他要花多少钱？毫无疑问，他是一个非常有前途的球员，他在多特蒙德踢得很好，他经常踢球，他是那里的明星。”

“我不知道利物浦现在是否会买他，如果他能够被出售，他会花费一大笔转会费，我想会有很多俱乐部愿意买他。”

“杰登可能会花费6000万到7500万英镑，对于一个这么年轻的人来说，这是一大笔钱，尽管他看起来很有前途。”

“这对一个球员来说是一笔很大的开销，说实话，利物浦的年轻球员都表现得很好，克洛普似乎想让他们试试。”

桑乔并不是目前唯一一位与利物浦联系在一起的德甲球星。

由于夏季的引援计划已经制定好了，有人建议高产的RB莱比锡的前锋蒂莫·维尔纳是克洛普可以考虑的另一个选择。