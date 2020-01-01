麦克马拉曼：齐达内可能决定回到尤文和C罗重聚

前白衣军团球星很高兴看到这位传奇人物在西班牙扭转了局势，但他也承认后者可能在考虑另一个挑战。

史蒂夫·麦克马纳曼说，齐达内可能会在不久的将来回到尤文图斯，与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多重聚。

这位传奇的法国人正在第二次执教皇马的时间里发号施令。

其他球队

在他第一次执教期间，他带领球队上演了欧冠的帽子戏法，并在最近的联赛中让白衣军团重新回到了西甲的顶峰。

在2019- 2020赛季初，人们曾问过一个奇怪的问题：他是否有能力重现过去的赛季中的辉煌？

尽管如此，齐达内在伯纳乌还会呆多久还有待观察，因为他之前就曾离开过一次。

如果他再次赋闲的话，他将会遇到许许多多的追求者，麦克马纳曼暗示尤文、拜仁慕尼黑和巴黎圣日耳曼将会欢迎这位世界杯冠军来到他们的教练席。

这位前皇马边锋说：“如果他离开皇马，对白衣军团来说将是一个沉重的打击。”

“他今年又扭转了局面——我知道他又回到了之前尝试过的托尼·克罗斯、卡塞米罗和卢卡·莫德里奇三人中场的阵型上，但他也取得了不错的成绩。”

“他最近赢得了超级杯，现在他是联赛领头羊，当然他们在欧冠联赛里还将对阵曼城。”

“他之前离开过，所以我认为，当他重新获得这份工作时，他肯定得到了各种各样的承诺。

如果承诺被打破，他可能会再次离开。他是一个意志坚强的人，他不会容忍愚蠢的人。如果有人可以离开，那一定是齐达内。”

“看看会发生什么将是很有趣的，因为他几乎没有派过任何在夏天买进的球员上场。”

“卢卡·约维奇几乎没有上场，他还是选择了本泽马，后者在今年赛季里的表现令人难以置信，所以我认为他想在转会问题上有更大的发言权，但正如我们所知，在西班牙，球员一直都会来来去去。”

“主席和体育主管有时会选择他们自己的球员，并把他们作为礼物送给教练，所以我们将拭目以待。”

“如果他赢得了联赛冠军然后离开，那么将会有很多俱乐部希望他成为他们的教练。”

“关于和尤文图斯的联系，他为他们效力过，他能说意大利语，他是那里的英雄，所以在那里对他来说很容易。因为尤文图斯很有统治力，他非常了解克里斯蒂亚诺，他非常了解很多球员。”

“我不知道毛里齐奥·萨里在尤文图斯是怎么想的，但是他们现在踢得很好。尽管积分比平时更接近，但他们仍然是联赛的领头羊。”

“我认为现在齐达内可以接受任何工作。如果他想的话，他会得到巴黎圣日耳曼的工作，如果他想的话，他可能会得到拜仁慕尼黑的工作。每个人都会想要他，就凭着他的记录和他在这么短的时间内所取得的成就。”