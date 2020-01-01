麦克马拉曼：红军不需要射手 维尔纳不适合

这位前安菲尔德球星并不认为尤尔根·克洛普想要或者需要莱比锡的前锋，无论他在德国有多么多产。

史蒂夫·麦克马纳曼说，利物浦短期内不太可能需要或者想要蒂莫·维尔纳，虽然这位莱比锡前锋被认为是一个“合适的射手”，但不是那种适合于尔根·克洛普体系的球员。

有消息称，安菲尔德已经盯上了这名德国国脚。

尽管在进攻天赋方面已经拥有了大量的财富，但是英超联赛的领头羊总是在市场上寻找更多的增援。

23岁的维尔纳将会给默西塞德带来很多现在的能力和未来的潜力，而利物浦还没有他这样的球员。

吃苦耐劳的罗伯特·菲尔米诺是他们的中锋，穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内、沙奇里和亚当·拉拉纳等活跃的组织者们围绕在他周围。

考虑到这一点，麦克马纳曼认为利物浦没有理由在维尔纳身上花大价钱。

前红军球星说：“我认为他是一个伟大的射手，他的记录证明了这一点。”

“不管他是不是像利物浦其他三名球员那样有足球头脑，我都不认为他是目前利物浦所需要的。”

“我不认为他是那种会带动人的球员，也不会在位置之间进行移动。我认为他是一个合适的射手。”

“我真的想知道利物浦是否真的对他感兴趣。但我不认为他是利物浦现在想要的那种球员。”

“他是一个成熟的射手吗？是的,他是。他能进入到利物浦队吗？那我想那就是另一个问题了。”

“如果你想用一大笔钱签下一名成熟的射手，那么他会想直接进入球队吗？所以我怀疑利物浦是否真的对维尔纳感兴趣。”

维尔纳在140场比赛中为莱比锡打进86粒进球，在29场国家队比赛中又打进11球。

尽管利物浦欢迎这样的火力加入他们的队伍，但他们与那些已经在他们掌控之中的球员的表现令人钦佩——冠军联赛冠军目前以13分的优势在英超联赛中排名第一，比第二名曼城队还少赛两场。