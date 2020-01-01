麦克马拉曼：皇马不需要博格巴 埃里克森更合适

这名前白衣军团球星并不认为西甲巨人应该引进这名曼联球员，但表示看到了得到热刺球星的好处。

斯蒂夫·麦克马纳曼说，皇家马德里不需要曼联中场保罗·博格巴的“包袱”，热刺中场克里斯蒂安·埃里克森则是更合适的目标。

关于这位法国国脚将很快前往伯纳乌的猜测仍在继续。

齐达内被认为是博格巴的超级粉丝，如果有机会在西班牙首都为自己的队伍增加一名世界杯冠军的话，他会很高兴的。

前白衣军团球星麦克马纳曼对这位26岁的球员表示担忧。

对于博格巴来说，他在球场上的表现太过分散了注意力，因此不被认为是一笔有用的资产，而埃里克森则是一个更好的选择，因为随着他在热刺的合同到期，他们可以用很少的钱买到这名丹麦人。

麦克马纳曼说：“就博格巴在英格兰的表现来说，我知道皇马对他很冷淡，但我也知道齐达内喜欢他，但我不认为现在对皇马来说签下他是必要的。”

“首先，他本赛季并没有真正打过比赛，其次，他身边有很多麻烦，皇马现在可能不需要这些麻烦了。”

“皇马自己也有一些内部清理工作需要完成。”

“另一方面，埃里克森已经在英格兰踢了很多年，他将在赛季末以自由合同的形式出现在市场上，所以如果这有意义的话，你会得到一个现成的交易。”

“如果你现在能以很少的费用引进他，那是完全合理的，但是有很多球队也在追求埃里克森，这完全取决于他是否想留在这个国家。”

“如果他想留在这个国家那么曼联将会是一个适合他的球队，但是如果他想去意大利或西班牙那么肯定会有球队接纳他，因为如果他想去西班牙的话，他现在就可以签合同然后在本赛季结束后加盟。”

“这完全取决于他的个人意见。他是否有足够的能力为皇家马德里效力是另一个问题，因为他们现在的中场状态很好。”

“在对阵赫塔菲的比赛中，我看到他们在中场重新派上了卡塞米罗、托尼·克罗斯和卢卡·莫德里奇，当然，巴尔韦德也在中场，他们踢得很好，所以他们已经拥有很多球员。”

“他必须权衡自己是否会成为大人物，因为如果他去了曼联，他就可能成为明星，但如果他去了马德里，他就不会成为明星。”

“然而，毫无疑问，他也有其他欧洲的球队可供选择。”

博格巴目前因脚踝受伤在曼联打不上比赛，而埃里克森在穆里尼奥的带领下也在为上场时间而奋斗，因为他不再是热刺的长期解决方案。