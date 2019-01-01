麦克马拉曼：本泽马已从C罗的阴影下站了出来

这位前白衣军团球星是法国前锋的超级粉丝，而队内的威尔士边锋则被要求证明自己的价值。

史蒂夫·麦克马纳曼表示，本泽马在皇马的第11个赛季中已经从克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的阴影中站了出来，而加雷斯·贝尔也面临着同样的挑战。

早在2009年，这名高产的法国前锋与五次金球奖获得者在同一个夏季转会窗口期来到了伯纳乌。

本泽马总是乐于为集体事业贡献自己的一份力量，即使是在罗纳尔多超凡的进球能力让他的贡献受到批评的时候。

随着这名葡萄牙超级球星在2018年转会尤文图斯，另一名31岁的前锋体现了自己的价值——在上赛季打进30球后，本赛季已有16球进账。

“我真的很感动，因为自从罗纳尔多离开后，总有人要站出来，不是吗？”前白衣军团球星麦克马纳曼说。

“卡里姆已经在那里10年了，他不得不在某种程度上生活在克里斯蒂亚诺的阴影下，因为克里斯蒂亚诺的进球能力。”

“当他离开后，就轮到其他球员来贡献进球了，比如阿森西奥和本泽马，今年甚至他们还买。来了卢卡·约维奇和阿扎尔，但只有那个在锋线待了最长时间的人在锋线上做出了一番成就，成为了大家的依靠。”

“在接受采访时，他是个文静的小伙子，但他一直在悄悄做自己的工作，如果有什么不同的话，那就是这是他最多产的年份之一。”

虽然本泽马已经成为皇马的关键球员，但威尔士国脚贝尔仍在寻找他的火花。

他在西班牙首都度过了一段富有成效的时光，但是他并没有赢得所有人的支持，并且在每个转会窗口期间都与转会联系在一起。

麦克马纳曼一直是这名天才前锋的支持者，他希望周三与劲敌巴塞罗那的国家德比能成为贝尔找回魔力的跳板。

“哇，这将是一个很好的催化剂。”这位前英格兰边锋说。

“如果你在对阵巴塞罗那的比赛中获胜、进球，并且表现出色，那么你就能赢得球迷的支持。”

“他能否上场是另一回事。他错过了周中对阵布鲁日的比赛，他在对阵瓦伦西亚的比赛中只打了一段时间，但我不知道他现在的伤病情况。”

“我很想看到他踢球，我也很想看到他像过去那样踢球、赢球和进球。”

贝尔本赛季也受到了伤病的影响，在各项赛事中仅11次出场，打入2球。