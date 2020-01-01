麦克马拉曼：姆巴佩可效仿C罗对皇马的影响力
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Getty/Goal
史蒂夫·麦克马纳曼称，姆巴佩有能力在皇马制造相同比五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相同的影响力
关于巴黎圣日耳曼前锋转会到西班牙的传闻一直没有停止过。
这位世界杯冠军球员无疑符合白衣军团的“银河战舰”模式，他目前只有20岁，仍有很大的潜力有待解锁。
皇马希望有机会能这名令人兴奋的前锋在伯纳乌让大展身手。
麦克马纳曼可以理解为什么他的前俱乐部如此热衷于此，有充分的理由相信姆巴佩可以达到和皇马历史头号射手一样的高度。
当被问及法国人是否可以效仿葡萄牙巨星时，麦克马纳曼说：“我认为他会有同样的影响力。”
“我认为他是下一个全球巨星，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西的职业生涯即将结束。”
“内马尔并没有像我们期待的那样在巴黎圣日耳曼带去影响力。姆巴佩是一名年轻的球员，他非常非常令人兴奋，我认为他身上有成为下一个超级巨星的光环。”
“皇马非常精确地找到了他，不是吗？他们知道，在市场营销方面，他们可以从他身上赚很多钱，关键是他值多少钱，如果他们够得到他，他们能不能负担得起他。”
“我认为他肯定会有那样的影响力，只是皇家马德里将不得不做一些数据处理，因为他们可能会遇到如同曼城目前所面临的那种问题。”
“你不能在一个球队里拥有那么多的明星球员，一切都很好。然后你再加入一个可能会让所有人都黯然失色的玩家。
“看看他们能否完成转会将会很有趣。”
姆巴佩已经在巴黎圣日耳曼看到了新的合同，这个赛季他在29场比赛中打进24球，进一步提升了他的声誉——他在大巴黎一共出场116次共打进84球。