麦克马拉曼：姆巴佩可效仿C罗对皇马的影响力

白衣军团球星可以理解为什么西甲豪门对这位巴黎圣日耳曼前锋如此感兴趣，因为法国人注定将成为顶级射手。

史蒂夫·麦克马纳曼称，姆巴佩有能力在皇马制造相同比五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相同的影响力

关于巴黎圣日耳曼前锋转会到西班牙的传闻一直没有停止过。

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这位世界杯冠军球员无疑符合白衣军团的“银河战舰”模式，他目前只有20岁，仍有很大的潜力有待解锁。

皇马希望有机会能这名令人兴奋的前锋在伯纳乌让大展身手。

麦克马纳曼可以理解为什么他的前俱乐部如此热衷于此，有充分的理由相信姆巴佩可以达到和皇马历史头号射手一样的高度。

当被问及法国人是否可以效仿葡萄牙巨星时，麦克马纳曼说：“我认为他会有同样的影响力。”

“我认为他是下一个全球巨星，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西的职业生涯即将结束。”

“内马尔并没有像我们期待的那样在巴黎圣日耳曼带去影响力。姆巴佩是一名年轻的球员，他非常非常令人兴奋，我认为他身上有成为下一个超级巨星的光环。”

“皇马非常精确地找到了他，不是吗？他们知道，在市场营销方面，他们可以从他身上赚很多钱，关键是他值多少钱，如果他们够得到他，他们能不能负担得起他。”

“我认为他肯定会有那样的影响力，只是皇家马德里将不得不做一些数据处理，因为他们可能会遇到如同曼城目前所面临的那种问题。”

“你不能在一个球队里拥有那么多的明星球员，一切都很好。然后你再加入一个可能会让所有人都黯然失色的玩家。

“看看他们能否完成转会将会很有趣。”

姆巴佩已经在巴黎圣日耳曼看到了新的合同，这个赛季他在29场比赛中打进24球，进一步提升了他的声誉——他在大巴黎一共出场116次共打进84球。