麦克马拉曼：利物浦应该考虑带回库蒂尼奥

前红军球星认为巴西国脚是一个“可爱的球员”，他在安菲尔德仍然有属于自己的位置。

史蒂夫·麦克马纳曼说，利物浦应该考虑把“可爱的球员”菲利普·库蒂尼奥带回安菲尔德，如果他能以“合理的价格”从巴塞罗那转会过来。

红军在2018年冬季转会市场上与这位巴西国脚分手。

其他球队

由于一笔巨额交易已经酝酿了一段时间，出售库蒂尼奥所得的资金使克洛普得以在范戴克等人身上投入巨资。

来到安菲尔德的新援们都很活跃，现在他们已成为了一支频频打破记录的球队，但是库蒂尼奥在诺坎普却遭遇了惨败。

现在他被租借去到了拜仁慕尼黑，面对不确定的未来。

麦克马纳曼说这名27岁的球员将会受到欢迎回到默西塞德，因为利物浦还没有找到一个合适的继任者来接替这位南美10号的位置。

这位前红军球星说：“他们可能会选择把库蒂尼奥带回到俱乐部。”

“我不介意库蒂尼奥回来。他是一名出色的球员，但这在很大程度上取决于经济因素。”

“如果他们能以合理的价格把库蒂尼奥带回来，并且有可能卖掉几名不常上场的球员，那么这是可行的。”

“有传言说沙奇里可能在赛季结束后离开，而拉拉那可能想要更多的上场时间。”

“如果有空位的话，我当然希望库蒂尼奥回来，因为他在利物浦是一名出色的球员。他是这样的球员，当A计划失败时，他可以改变比赛。”

“他为利物浦打进了一些不可思议的进球，虽然在他要求离开后他必须赢得球迷的支持，但我想大多数球迷会意识到他对利物浦有多少益处。”

“他现在似乎有点迷失，他需要一点TLC和一只手臂来抱一抱他，不是吗？”

“所以如果他想回到利物浦，而且交易很好，那么我毫无疑问会把他带回来，因为他是个可爱的球员。”

库蒂尼奥在之前5年效力时光为利物浦出场201次，打进54球，助攻数量惊人。