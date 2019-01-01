麦克托米奈：索尔斯克亚是合适曼联的人

这位苏格兰国脚恳求俱乐部对他的教练表现出耐心，就像对待他的同胞弗格森爵士一样。

曼联中场斯科特·麦克托米奈相信主教练索尔斯克亚是领导俱乐部并延续弗格森爵士足球遗产的合适人选。

索尔斯克亚是弗格森离开俱乐部以来的第四任全职教练，也是博彩公司心中本赛季下课的英超教练第二热门人选。

但是麦克托米奈相信他的主帅需要时间来让曼联在6个赛季没有联赛冠军的情况下恢复辉煌。

“新教练的到来需要时间。”这位苏格兰国脚告诉镜报：“这并不是一下子就能到位的。一旦弗格森爵士离开，俱乐部需要时间去寻找合适的教练，有了奥莱，我相信我们拥有了合适的教练。你可以看到足球队在不同的时代都会经历过渡期，而我们现在正在经历一个。”

麦克托米奈认为耐心必须表现在挪威人身上。

“你在任何俱乐部都必须保持这种连续性。在今天这个时代，俱乐部只是愿意解雇一名主教练，而没有真正考虑过这支球队在未来五六年将如何前进的后果。奥莱肯定有一个短期和长期的计划，当你遇到这样的男人时，你一定要忠于他。”

也许最令曼联难堪的一面是利物浦和曼城同时崛起。麦克托米奈认为他们的主要竞争对手的成功更有动力让曼联重拾辉煌。

“他们做得很好，这就是生活。”他补充道：“有时候，一支球队可以做得很好，而另一支有着辉煌历史的球队可能会有所下降。但是现在是我们作为球员团结在一起，真正朝着我们在上个赛季和之前的不同比赛中设定的标准前进的时候了。把成功带回曼联——没有什么比看到我们回到巅峰更让我想要的了，我们属于那里。”