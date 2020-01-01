麦克托米奈渴望尽快复出 迫不及待想与B费搭档

这名苏格兰国脚由于伤病已经缺席了11场比赛，但是他希望很快就能回来。

斯科特·麦克托米奈希望“尽快”回到曼联，并承认他“迫不及待”地想要与一月份签约的布鲁诺·费尔南德斯并肩作战。

这位苏格兰国脚因伤缺席了红魔的最近11场比赛。

膝盖韧带的受伤让这位23岁的球员一直在场边徘徊，但是他已经在马贝拉的训练营中回归，并且很快就要回到赛场了。

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当被曼联官方网站问及关于他恢复的最新情况时，麦克托米奈说：“是的，一切都很顺利。很明显，当你一直在踢球的时候，看比赛从来都不是一件美好的事情，你想要参与其中，你也想要帮助球队。”

“你知道，这很困难，但有时你必须在精神上而不是身体上找到度过难关的方法。”

“这很有挑战性，很明显，从我第一次受伤开始。你需要有所有对的人在你身边，我就是这样做的，这对我的恢复有很大的好处，很明显我想在周末的时候参加一些训练课。”

“我们只会看到我们将走向何方。所以我们会尽我们所能确保我尽快回到赛场。”

麦克托米奈和弗雷德在中场一起为曼联踢球，而保罗·博格巴本赛季也不幸受伤。

谈到与这位巴西国脚的合作，他说：“和他一起踢球是一种乐趣，他也是一个出色的人。”

“我们在场外相处得很好，关系也很好。和他一起工作很愉快，他是我非常欣赏的球员。在过去的几个月里，他取得了很大的进步，现在他得到的荣誉都是他应得的。但愿这也能继续下去。”

在麦克托米奈被迫缺阵期间，索尔斯克亚从里斯本带来了葡萄牙国脚布鲁诺·费尔南德斯。

他将为首发位置提供更多的竞争，但这位25岁球员的出现受到了那些准备与他并肩作战的人的欢迎。

麦克托米奈补充说：“是的，在我看到他训练的短暂时刻，他看起来真的真的很好。”

“他看起来就像教练想要的每一种球员，所以希望他能在球场上展现给我们他能做的。我迫不及待地想和他一起打球。”