麦克托米奈：渴望体验捧杯快感 我与穆帅很亲近

这位苏格兰中场认为下赛季在索尔斯克亚的带领下，红魔将会再次锁定主要的荣誉。

斯科特·麦克托米奈在索尔斯克亚的首发阵容中确立了中流砥柱的地位，他渴望在不久的将来实现自己在曼联赢得奖杯的“梦想”。

麦克托米奈确信红魔正在朝着正确的方向前进，他渴望尽快体验举起奖杯的兴奋感。

当被问及曼联最近的表现时，麦克托米奈说：“我从不回头看。就像那天对阵曼城的比赛之后，我从来没有回过头去想，‘我们刚刚在曼城的后院这样做了’。”

“很多人都会有自己的看法，我从来没有想过太多。一场比赛结束了，就有下一场比赛，让我们赢得这场比赛。这是我的座右铭，一直是，无论在预备队还是青年队。”

“主教练已经对我们说过了；最好的球员都会上场，这很简单，只要你走进更衣室。不仅仅是为了上青训球员而上青训球员，而是因为他相信青训球员，相信他能在与我们的比赛中赢得奖杯。”

“希望下个赛季和未来的许多个赛季我们也能继续赢得奖杯。那必然是我的梦想。我需要那种赢得奖杯的刺激，尤其是这个足球俱乐部，没有比这更好的地方了。”

若泽·穆里尼奥11月随托特纳姆热刺重返英超联赛教练席，最近他在回答有关他在整个职业生涯中如何对待年轻球员的问题时，把麦克托米奈称为曼联最好的球员。

这位苏格兰中场表示，他仍然“非常喜欢”前红魔主帅，他在谈到自己在老特拉福德的成就时说：“我只是做我自己。一个只想走出去把我的生命奉献给俱乐部和主教练（穆里尼奥）的人。现在奥莱也一样，和若泽没有不同。”

“我对他们的感觉是，他们非常非常贴近我的心。穆里尼奥总是希望人们能够在球场上付出一切。这就是我所做的，我试着让他知道我是个好球员，他对我很好。”

“关于若泽我说了很多，反之亦然。作为职业球员，我们相互尊重，就像他现在是另一家俱乐部的主帅，而我现在为曼联效力一样。他是一个我和我的家人非常非常亲近的人。”