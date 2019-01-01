麦克托米奈：曼联的年轻人想要复制92班

这位苏格兰中场正在带领一群令人兴奋的新星加入老特拉福德的一线队，索尔斯克亚也渴望他们能上位。

曼联最新一批有天赋的年轻人已经抓住了他们目前所拥有的机会，斯科特·麦克托米奈正以92班的例子为灵感。

索尔斯克亚希望在上赛季令人失望的赛季结束后为球队注入一些年轻球员的活力，青训学院的毕业生们在季前赛中得到了上场时间。

麦克托米奈即将为俱乐部出场50次，而阿克塞尔·图安泽贝、钟塔西、詹姆斯·加纳、安赫尔·戈麦斯和梅森·格林伍德等人都在为一线队效力。

麦克托米奈说:“92班绝对是出类拔萃的，要复制这样的东西将是非常、非常困难的。我们有一群优秀的年轻人，他们已经准备好学习，准备付出额外的努力，尽一切努力进入球队，并推动一些资深职业球员获得他们的位置。这将是我的目标，阿克塞尔的目标，梅森的目标。所以所有的男孩团结起来，拥有真正的坚定的团队精神是很重要的，这是年轻球员在各个年龄段都有的。从9岁以下到23岁以下，这对我们来说是最重要的。”

在过去的两场季前赛中，格林伍德都在曼联的进球榜上，分别对阵利兹联和国际米兰。

他在曼联18岁以下青年队出场13次，攻入15球，是近年来青训营最有希望的球员之一。

当然，他将会看到拉什福德以及曼联去年的优秀球员所树立的榜样。

与此同时，对于像图安泽贝这样的球员来说，曼联在夏季转会市场上日益增长的挫败感可能会在逆境中带来机会。

莱斯特城拒绝就哈利·马奎尔的身价做出让步，而让托特纳姆热刺后卫托比·阿尔德韦雷尔德以2500万英镑(3120万美元)的价格加盟的条款将于7月25日午夜到期。

图安泽贝去年在阿斯顿维拉的联赛中给人留下了深刻的印象，如果给他一个机会，他将有信心继续前进。

这群年轻人还有三场比赛要打，他们要在英超联赛对切尔西的开幕战中为自己赢得一席之地，还有季前赛对热刺、克里斯蒂安桑德和AC米兰的友谊赛。