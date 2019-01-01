麦克托米内：世界级的博格巴什么都能做到

这位苏格兰国脚在夏天和博格巴形成了很好的默契，并希望在接下来的几周以及几个月里好好利用这一点。

曼联中场斯科特·麦克托米内表示，队友保罗·博格巴是一名“世界级”球员，“几乎可以做任何事情”。

这名22岁的球员在热身赛中与法国人在球场中央建立了引人注目的伙伴关系，当时他们正在澳大利亚、新加坡和中国等地进行热身赛。

在英超联赛开幕的第一个周末4-0大胜切尔西的比赛中，这对搭档加深了彼此的理解。在这场比赛中，博格巴享受了一个不受限制的角色，并贡献了两个助攻。

这种自由在一定程度上要归功于麦克托米内的自律，这位苏格兰国脚占据了一个重要位置，这让他赢得世界杯的队友获得了更大的创造力。

在周一对阵狼队的下一场联赛之前，这位出生在兰卡斯特的球星，自从2002年以青年球员的身份加盟曼联以来，就一直与曼联联系在一起。现在，他希望能够发展两人组合的前景。

如果这意味着博格巴能够随着赛季的进展在球场上制造出更多的机会，那么他很乐意在索尔斯克亚的球队的防守端扎紧篱笆。

“当你和保罗一起踢球时，他喜欢进入禁区，”他在俱乐部官方网站上说，“你的工作就是确保我们在后场是安全的，我们被锁在球场的不同区域。”

“很明显，你必须记住并尊重这样一个事实，保罗是一个世界级的球员，他可以在球场上做任何事情。

“你必须适应他所做的一切，以及他可能做出的不同的跑动，很明显，你必须做出调整。如果你和别人一起踢球时，你也必须改变这一点。”

“如果你和马蒂奇、弗雷德和佩雷拉在不同的位置像那样踢球时，那总是和你在同场竞技的方式不一样的。”

麦克托米内还提到了俱乐部的季前训练计划对两人搭档的合作是一次非常值得的体验。

“你必须和你的队友保持良好的关系，”他补充道，“我们在客场比赛的整个过程中都保持着良好的关系。

“很明显，这是为了建立和保持彼此之间的关系，了解彼此的行为，并不断适应环境。我认为我们处理得很好。”