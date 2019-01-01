麦克托米内不为下课说法所动：我们都爱索肖

红魔中场声称这个在梦幻剧场发号施令的人得到了他手下所有人的全力支持。

斯科特·麦克托米内说，曼联全队都“热爱”索尔斯克亚，老特拉福德内部没有人关注推测中的另一场管理层变动的到来。

索尔斯克亚已经试图阻止这些谣言，挪威人声称没有迹象表明他的位置受到了威胁。

前托特纳姆主帅波切蒂诺的空闲让一些人认为曼联的耐心不会持续太久。

麦克托迈内不希望有任何变动，在2-1战胜穆里尼奥的热刺的比赛中，红魔再一次证明了他们的主教练仍然得到了他手下所有人的全力支持。

这位苏格兰国脚在接受MUTV采访时谈到了这个不受欢迎的下课言论:“我对网上、媒体上的言论，以及诸如此类的事情了解不多。”

“很明显，作为球员，我们有责任为他竭尽全力，希望我们能表现得更好，因为我们爱他。”我们整个团队也爱他。”

“所以，希望我们可以开始好的表现。我们今年错过的一些分数也没有呈现出我们应有的表现水平，所以希望我们现在能继续前进。”

麦克托梅对索尔斯克亚的钦佩得到了回报，曼联主教练在看到麦克托米内在与热刺的比赛中受伤后直接复出后，说起这位土：“他是如此的专业，他没有任何受到名气的影响，他只是想成为他能成为的最好的足球运动员。他们是我想要加入这个俱乐部的人。”

“我踢球的时候，他很适合我的球队。他很适合这个阵容，因为他已经通过了青训。他是我们的一员，他知道曼联需要什么。”

麦克托迈内因为脚踝的伤势已经缺席了大半个月的比赛，错过了与谢菲尔德联和阿斯顿维拉的平局，但是他很高兴能够再次帮助红魔建立良好的势头和稳定性。

他补充道:“在场边看两到三场比赛让我很失望。无论我什么时候看比赛，我都渴望能上场。(对阵热刺时)气氛很好。”

“我们上半场的一些技术和技巧，以及下半场的一些比赛，都非常精彩，我很高兴能成为其中的一部分。”

“我们一场接一场的比赛，我们期待周六的曼城，希望我们也能在那之后继续前进。”