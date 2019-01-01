鸭爸爸大腿要抱牢 林加德：德赫亚必须留下

德赫亚目前与俱乐部的合同将在2020年结束，但双方尚未就续约展开谈判。

周日曼联与热刺的比赛中，德赫亚达成“叹息之墙”成就，一人担起曼联整个后防线。对友林加德表示，他希望德赫亚能够尽快与俱乐部续约，因为鸭爸爸是“世界最佳门将”。

目前，红魔为保证德赫亚近期不会离队，已激活了他合同中的条款，确保他将效力至2020年。虽然俱乐部暂未与德赫亚签订新的合同，但也已经表态，希望德赫亚能够长期留在老特拉福德，周日的比赛后，林加德也加入了呼吁德赫亚留下来的行列。

林加德告诉记者：“我们希望他留下来。像他一样的门将能给我们增添更多信心，有一些必进球他都能挡出来。他的一些扑救真的很让人‘我去’了。德赫亚是世界上最好的门将，如果不是，那也是最好之一。”

德赫亚的同胞马塔也给予了相同的高度评价，在周日的比赛上，他连续见证了来自德赫亚的奇迹时刻。不过在经历了几年的熏陶后，马塔对此也已经见怪不怪了。比赛过后，他在个人的博客上写到：“他的表现证明了他是顶级门将，下半场的45分钟更是他实力的展现，令人难忘。对方进球完全是不可能。”

“他让人觉得，只要他在，就别想进球。简直不可思议！是他和全队的努力让我们在积分榜上攀升。”

目前，曼联排名第六，但距离欧冠资格仅有6分，与热刺也只有7分的差距。