鸟叔又语出惊人：曼城2队都比曼联切尔西要强

这位前主教练透露了他对于谁能赢得本赛季的英超冠军的看法，但他的前两家俱乐部都没有机会。

穆里尼奥声称曼城2队本赛季赢得英超冠军的机会都要比他的前东家曼联和切尔西来的要大。

曼联在周日开始他们的英超联赛，但是葡萄牙人在新赛季之前对任何一方都不抱太大希望。

当被天空体育问及他认为谁会参加冠军争夺时，穆里尼奥指出了四支球队：“曼城、托特纳姆热刺、利物浦和曼城2队。”

“今天，即使有一支球队踢得非常出色，或者取得了非常好的成绩，我也不相信他们能夺冠。”

这两家俱乐部都将以相对未知的状态进入到了2019-20赛季，两队的新教练们还在摸索中。

索尔斯克亚希望重金签下马奎尔和万-比萨卡能够帮助证明他在老特拉福德的良好开端并不是昙花一现。

与此同时，切尔西也迎来了兰帕德的回归。由于转会禁令的限制，他们预计在未来的一年将严重依赖于他们的年轻球员。

但无论他们本赛季取得什么成绩，曼城的英超冠军似乎是不会旁落的——至少对穆里尼奥的老东家来说是这样。

他作为解说的同行加里·内维尔和索内斯也在比赛开始之前认为，无论曼联和切尔西都不是夺冠的候选。

“曼联无法赢得冠军，我也不认为切尔西能。”内维尔说。

“我想如果你给曼联第四名的话，曼联现在就会甩开你的手。我认为他们正在与切尔西和阿森纳争夺这个位置。

“我认为托特纳姆、利物浦和曼城都领先与他们。”

“曼联对排名来说必须一步步前进。你不能指望他们能在过去7年的成绩的基础上直接跳到英超夺冠。”

索内斯也看好去年的两强之争，同时还认为托特纳姆可以拼凑出另一个令人印象深刻的赛季。

“我认为曼城和利物浦比包括托特纳姆在内的其他球队都要强很多。”他说。

“他们可以踢出几场很好的比赛，再次拥有一支真正强大的球员队伍。”

“我认为没有人能接近前两名。我看到他们又针锋相对的竞争了。”