鲍文对热刺绯闻表示欢迎：先帮胡尔城完成晋级

胡尔城的边锋吸引了很多英超球队的兴趣，但是他完全专注于英冠联赛的晋升挑战。

鲍文对热刺和莱斯特这样的球队对他表示出兴趣表示欢迎，但是没有任何迹象表明他想离开胡尔城。

这位22岁的球员本赛季已经在英冠联赛中崭露头角，迄今为止已经打进了13个球。

这些努力得到了英超球队的肯定，这位在2017-18赛季突破了15粒进球的球员被认为已经准备好进入更高一级的联赛的效力了。

够力足球此前报道过，热刺在去年夏天并没有进行任何引援工作，而现在他们的目标是引进一名有潜力的本土球星。

然而，鲍文拒绝过多解读1月份转会传闻。

他告诉《天空体育》：“当你踢得好的时候，每个球员都会受到关注，但是我的经纪人会帮我对付那些传言，他们什么都没对我说。”

“看到自己的名字和一些球队联系在一起当然很好，但我是胡尔城的一名球员，就我所知那些都只是谣言。”

目前，鲍文的目标是和老虎队一起进入晋级英超联赛。

奈杰尔·阿德金斯的球队自去年11月底以来一直保持着出色的状态，在过去的9场比赛中保持不败，并取得了7场胜利。

他们发现自己离附加赛只有4分的差距，希望能在接下来的几周内进入能够的晋级英超的附加赛。

鲍文补充道：“这是俱乐部现在的目标。”

“我们已经从一个很深的黑洞里走了出来，我们正在向上看。我们需要好好对待余下的比赛，看看会有什么结果等待着我们。”

“我认为我们有能力做到这一点，我们将拭目以待。”

“我们从赛季开始就一直在做同样的事情，我们知道比赛计划和我们的实力，但我们只需在后场把防守做得更好，保持更冷静的头脑。”

“我认为这一切都恰到好处，我们的表现令人难以置信。”