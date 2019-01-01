亚冠附加赛前瞻：鲁能实力占优 警惕阴沟翻船

阵容实力上山东鲁能队占绝对优势，但是主场作战的他们千万不能掉以轻心，以防阴沟翻船。

北京时间2月19日15:30，山东鲁能将坐镇主场济南奥体中心在亚冠附加赛中对阵越南4冠王河内TT，比赛赛制为一场定胜负，胜者将直接进入亚冠联赛正赛。

越南队如今已经丢掉“鱼腩球队“的包袱，在亚洲杯上证明了自己，成为亚洲赛场上极具威胁的球队。他们的阵容平均年龄只有23岁，却打出了令人大跌眼镜的战绩——他们在伊朗和伊拉克两只强队的死亡小组中突围，1/8决赛中淘汰约旦，1/4决赛中险些逼平日本。这支越南队中，有7名国脚来自河内TT，其中”越南梅西“阮光海是队中的大牌球星。亚洲杯的最佳进球就来自这位越南主力前锋，他在对阵也门的比赛中的任意球破门力压武磊的世界波排名第一。

在外援方面，河内TT的外援符合亚冠联赛外援“3+1“的政策，他们有着三名非洲外援和一名亚洲外援。前锋线上，来自尼日利亚的奥塞尼和来自塞内加尔的法耶进球效率很高，个人能力强，上赛季奥赛尼为河内TT上场22次打入17球。中场外援是来自乌干达的奥洛亚，亚洲外援是曾经活跃在美国大联盟的后卫麦克唐纳。值得一提的是，河内TT阵中有着尼日利亚规划前锋山姆逊，目前30岁的他曾经在2011/2012赛季短暂出现在西甲劲旅马德里竞技队中。

河内TT在2013-2018赛季间四夺联赛冠军，不过均未通过亚冠附加赛的考验。在本赛季亚冠附加赛的第二轮，河内TT靠着前越南国家队队长阮文决的进球绝杀泰国曼谷队，目前球队士气正盛，所以山东鲁能队一定不能轻敌。前车之鉴，2017年亚冠联赛资格赛第三轮上海申花就在主场输给了布里斯班狮吼无缘亚冠正赛。

山东鲁能泰山队在冬歇期以1200万欧元引进了前曼联球星费莱尼。老将塔尔德利自由身离队，小将姚均晟加盟天津天海，上赛季的另外三名外援佩莱、吉尔、格德斯全部留队，鲁能队的阵容没有太大的变化，整体球员高度上升，更利于高空球战术的实施。有球迷调侃道“空军大队“成立了。这对于越南球队无疑是灾难级别的。河内TT的特点是典型的东南亚踢法，速度快灵活性好，球员身材不高，面对高大的鲁能队球员将很难防守高空球。但是费莱尼因伤回国出战成疑，山东鲁能的高空轰炸必然会受到影响。好消息是，王大雷已经伤愈归队，他在贺岁杯中完成了复出，表现出色的王大雷带队战胜了拥有托雷斯的鸟栖砂岩，捧得贺岁杯。

如果比赛中山东鲁能队坚持球队的特点，防守集中注意力，进入亚冠正赛的几率非常大。总而言之，阵容实力上山东鲁能队占绝对优势，但是主场作战的他们千万不能掉以轻心，以防阴沟翻船。河内TT不容小视。我们期待中超BIG4会师亚冠正赛。