鲁比-梅斯：离开阿森纳加盟曼城的C罗迷妹

“能给我们一个皮球吗？我的小女儿想踢。”

这是埃塞克斯郡当地一支男子球队的主帅每个周末都会听到的问题。但他可能没有意识到，这个小女孩后来成为了阿森纳最有前途的青训球员之一，2021年夏天，她加入了阿森纳的竞争对手曼城。

鲁比-梅斯在2020-21赛季被租借到阿森纳的女子超级联赛同城球队伯明翰之前，为枪手的一线队出场过几次，但在阿森纳效力11年后，她将在其他球队签署她的第一份职业合同。

"当我接到电话说曼城想要签下我的时候，我很难受，但我觉得这并不像我想象的那么难，"梅斯告诉够力足球，她已经有几个月的时间来思考她的决定。

"这是个大俱乐部，两支球队都希望我得到最好的，但我觉得曼城为我制定的计划比阿森纳为我制定的计划更有利于我。我觉得像这样的机会，我不能拒绝。"

梅斯小时候在场边看她哥哥踢球时，就开始了通往第一份职业合同的道路。

在她只有四岁时，她的母亲鼓励她参加一个男子球队的选拔赛，就在一个球场之外。梅斯很成功，她的新球队被西汉姆选中，她在那里踢了一年的球。

然后，6岁的她得到了加入阿森纳的机会。

枪手对她的影响是显而易见的。她的技术能力非常突出，特别是她使用双脚的能力，她记得在阿森纳非常强调这一点。

对阿森纳青训学院来说，排在技术后面的就是战术，这帮助梅斯不仅发展成为一名有天赋的年轻球员，而且是一名非常全面的球员。

"当我五、六岁的时候，我曾经踢过右后卫，"这位现年18岁的球员说道。"然后当我去阿森纳的时候，你需要在各个不同的位置踢球，每场比赛都是踢不同的位置。有一场比赛我是边锋，然后我是左后卫，然后我就成长为中场和中后卫。"

后者逐渐成为她最爱的位置，梅斯上赛季后半段在伯明翰踢中场，这一经历让她对自己有了很多了解。

梅斯说道："我觉得每个年轻球员都需要经历这些，然后再决定他们想做什么。”

"我可以去伯明翰，但我可能没有达到转会到曼城的水平。我可能不得不去英冠联赛。我觉得一旦我这样做了，我就对自己说：'如果我继续努力工作，那么我就有能力实现这一重磅转会'。我觉得这真的像是决定了我的下一步行动。"

对于一个与家人非常亲近的17岁的孩子来说，这种转会绝不容易，但梅斯一直知道要达到顶峰从来就不会轻松。

"当我年轻的时候，我曾经有一个一对一的教练。他总是和我谈C罗，因为C罗有一个艰难的童年，他必须为他后来所拥有的东西而努力，"梅斯回忆道。

"当我年轻的时候，我曾经以C罗为偶像，因为我觉得他的旅程比我艰难得多，但我的旅程仍然很艰难，我也有家庭和其他东西需要考虑。"

在适应搬到曼彻斯特的过程中——这是迄今为止梅斯职业生涯中最艰难 的事情——她在曼城的第一个夏天是一个奇怪的夏天。只有少数球员参加训练，而且没有安排季前赛，因为参与奥运会的球员很多，还有一些人受伤。

但这让梅斯有机会每天与英格兰国脚亚历克斯-格林伍德待在一起，她和主教练加雷斯-泰勒都强调这非常有价值。

"我相当崇拜亚历克斯，"梅斯说道。"我觉得她是我的一个非常好的榜样，她总是帮助我。她总是在训练中指导我，即使有时我没有做我需要做的事情。她会来确保我没事，我觉得在她身边会让我的比赛有更好的表现，这真的很好。“

"对我来说，我有六个月的时间来证明我不需要租借出去。我已经和加雷斯谈过这个问题，这是我本赛季的主要目标，向他证明我足够好，在训练中努力工作，证明我不需要成为一名租借球员。"

在过去的几个月里，梅斯在这方面取得了长足的进步。11月，她为曼城队完成了她的英超联赛首秀，此后在联赛和大陆杯中四次踢满全场。

梅斯已经表明，她已经准备好在本赛季和未来长期为曼城一线队效力，而曼城相信，他们已经引进了一名真正具有光明前景的球员。