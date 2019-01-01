鲁梅尼格：萨内还有希望 拜仁还会继续签人
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拜仁慕尼黑在转会市场上采取了耐心的态度，但是卡尔-海因茨-鲁梅尼格希望俱乐部仍然能够安排一笔交易签下曼城的勒罗伊。
德甲冠军已经引进了本杰明·帕瓦尔和卢卡斯·埃尔南德斯，后者8000万欧元(约合7200万英镑/ 9000万美元)打破了俱乐部的转会交易纪录。
但是球队还需要更多的新援，特别是随着里贝里和罗本的离开，拜仁到目前为止在追逐像萨内这样的球员上一直受挫。
不过，鲁梅尼格主席仍有信心暂时保持观望状态。
当被问及头号目标萨内的具体情况时，鲁梅尼格在新闻发布会上说：“目前的情况是，他这周度假回来，而度假期间他不想谈论转会。”
“现在你必须平静地等待，看是否有什么事情朝这个方向发展。”
“众所周知，我们仍然在寻找一名边路球员。我们失去了弗兰克·里贝里和罗本，这两名球员塑造了拜仁的面貌。”
这位63岁的主席继续暗示，在新赛季开始之前，安联球场的市场将会有更多的运作，尽管新球员的竞争很激烈。
鲁梅尼格补充说：“在国际上，竞争更加激烈，市场也变得更加全球化。尽管如此，拜仁仍然有很多可以提供的。我们有一个美丽的城市，一个漂亮的体育场。”
“但不得不说，大家的看法是不同的。我们谈论的是在9位数的范围内，就好像这没什么不正常的一样。”
“离转会市场关闭还有近两个月的时间，这两个月将带来更多的不确定性。”
“一切都在等待多米诺骨牌倒下，然后就会产生这种效应。然后让我们拭目以待拜仁会怎么做。”