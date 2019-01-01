鲁梅尼格：萨内还有希望 拜仁还会继续签人

巴伐利亚球队的主席仍然认为曼城边锋可以在目前的转会窗口期间被带到安联球场。

拜仁慕尼黑在转会市场上采取了耐心的态度，但是卡尔-海因茨-鲁梅尼格希望俱乐部仍然能够安排一笔交易签下曼城的勒罗伊。

德甲冠军已经引进了本杰明·帕瓦尔和卢卡斯·埃尔南德斯，后者8000万欧元(约合7200万英镑/ 9000万美元)打破了俱乐部的转会交易纪录。

但是球队还需要更多的新援，特别是随着里贝里和罗本的离开，拜仁到目前为止在追逐像萨内这样的球员上一直受挫。

不过，鲁梅尼格主席仍有信心暂时保持观望状态。

当被问及头号目标萨内的具体情况时，鲁梅尼格在新闻发布会上说：“目前的情况是，他这周度假回来，而度假期间他不想谈论转会。”

“现在你必须平静地等待，看是否有什么事情朝这个方向发展。”

“众所周知，我们仍然在寻找一名边路球员。我们失去了弗兰克·里贝里和罗本，这两名球员塑造了拜仁的面貌。”

这位63岁的主席继续暗示，在新赛季开始之前，安联球场的市场将会有更多的运作，尽管新球员的竞争很激烈。

鲁梅尼格补充说：“在国际上，竞争更加激烈，市场也变得更加全球化。尽管如此，拜仁仍然有很多可以提供的。我们有一个美丽的城市，一个漂亮的体育场。”

“但不得不说，大家的看法是不同的。我们谈论的是在9位数的范围内，就好像这没什么不正常的一样。”

“离转会市场关闭还有近两个月的时间，这两个月将带来更多的不确定性。”

“一切都在等待多米诺骨牌倒下，然后就会产生这种效应。然后让我们拭目以待拜仁会怎么做。”