鲁梅尼格：瓦格纳被高薪吸引 莱万有足够替补

德国豪门同意在冬季转会窗口将一名前锋出售给中国球队，因为他们相信球队仍然有足够的进攻选择。

鲁梅尼格并不担心罗伯特·莱万多夫斯基将会成为拜仁慕尼黑在本赛季剩下的时间里唯一被认可的前锋。

拜仁在周三批准了桑德罗·瓦格纳的转会，就在他从霍芬海姆转会到拜仁的一年后，这位德国国脚收到了来自中超联赛天津泰达的一份丰厚的报价。

在转会确认后，拜仁体育主管哈桑·萨利哈米季奇表示:“桑德罗·瓦格纳找到我们要求解除他的合同。他从中国得到了一个非常有吸引力的报价，我们已经满足了他的要求。”

“我们非常感谢桑德罗在拜仁效力的时光，并祝愿他在中国的未来一切顺利，取得更大的成功。”

拜仁在德甲积分榜上落后领头羊多特蒙德6分，同时还在德国杯和欧洲冠军联赛中竞争，在没有签下任何替代者的情况下出售这名前锋的决定让一些人感到意外。

但拜仁主席鲁梅尼格相信，如果莱万多夫斯基出事，穆勒或格纳布里这样的球员能够填补这一空缺。

鲁梅尼格对记者表示:“桑德罗之所以要求离开，是因为他得到了一份来自中国相当高额的薪水。”

“我们和教练讨论过这个问题，科瓦奇认为，如果有疑问的话，穆勒和格纳布里是可以选择的。”

“但罗伯特·莱万多夫斯基自2014年以来从未在拜仁慕尼黑受伤。”

鲁梅尼格也承认拜仁面临着一项艰巨的任务，那就是拿下本赛季只输过一次的多特蒙德。

“多特蒙德这个赛季打得很好，也很稳定。”他补充道。

“再次赶上他们将非常困难，但我们将努力在积分榜上赶上他们。”